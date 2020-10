Gel hydroalcoolique : une recette pour avoir son propre produit à la maison, suivez ce guide

Les Français ont pu apprendre à concevoir un masque dans les règles de l’art puisque la pénurie était au rendez-vous au début de la crise sanitaire. Il est aussi possible de préparer son gel hydroalcoolique. Certes, il y a de nombreux produits dans les commerces, mais, s’il y a une nouvelle fois une rupture de stock, vous serez en mesure de vous protéger. La précaution est aussi de mise puisque vous pourrez manipuler des produits relativement dangereux.

Les quantités à respecter pour votre gel hydroalcoolique

Si vous ne souhaitez pas acheter les produits dans le commerce, car vous n’avez pas une pleine confiance à en ces articles, il vous reste la solution dédiée à la fabrication maison. Pour la préparation d’un litre, vous aurez besoin de quatre ingrédients. Toutefois, portez aussi des lunettes pour éviter les projections dans les yeux, munissez-vous de gants et d’une blouse. Travaillez enfin sur une surface lisse et éloignée des enfants.

Vous aurez besoin de 830 ml d’alcool, cet ingrédient est indispensable puisqu’il tue finalement les bactéries .

. Il faut ajouter 41 ml d’eau oxygénée que vous pourrez trouver sur Internet ou dans une pharmacie.

Il est préférable d’incorporer 14 ml de glycérine ainsi que de l’eau distillée pour arriver à un litre de produit.

Vous devrez aussi prendre un flacon dédié à ce gel hydroalcoolique et n’envisagez pas une bouteille en plastique du quotidien que vous pourriez confondre avec de l’eau de source. Prenez un flacon adapté en plastique ou en verre. N’hésitez pas à coller une étiquette pour montrer qu’il s’agit d’un gel hydroalcoolique.

Quelques étapes à ne pas négliger pour la préparation

Il ne suffit pas de verser tous les ingrédients en même temps pour avoir votre gel hydroalcoolique, vous devez être beaucoup plus minutieux lors de la préparation. La première étape consiste à verser l’alcool dans votre récipient puis incorporez l’eau oxygénée ainsi que la glycérine avec un maximum de précautions. Mélangez délicatement sans introduire un ustensile, il suffit de réaliser de petits ronds avec le contenant. Ajoutez ensuite l’eau pour avoir un litre de gel.

Si vous souhaitez avoir plusieurs flacons, il sera possible de répartir cette quantité dans plusieurs contenants. Utilisez dans ce cas un entonnoir pour ne pas renverser du produit un peu de partout. L’utilisation ne doit pas être immédiate puisque le gel doit reposer près de trois jours dans ce flacon. Lorsque ce délai sera écoulé, vous pourrez enfin désinfecter vos mains et vous protéger le plus efficacement possible du coronavirus.