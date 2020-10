Des parasites peuvent pondre sous la peau : le saviez-vous ? Voici comment les reconnaître

Lorsque vous avez des démangeaisons qui ne sont pas expliquées, il faut peut-être s’attarder sur les parasites. Ces derniers sont parfois à l’origine de quelques désagréments comme les pustules ou les plaques rouges. En effet, des parasites peuvent nicher sous votre peau et laisser des oeufs, ce qui entraîne des manifestations physiques plus ou moins problématiques.

Les espèces peuvent entraîner des maladies

Contrairement aux idées reçues, les parasites n’envahissent pas seulement le quotidien des animaux. Les humains sont également touchés et il est souvent facile de les repérer. En effet, vous avez des manifestations physiques comme une bosse plus ou moins douloureuse lorsque vous tentez de la toucher. Les démangeaisons sont souvent très fortes et vous pouvez même ressentir une gêne au niveau de la zone touchée.

Dans les cas les plus graves, vous pouvez constater que « quelque chose » bouge sous votre peau, ce sont souvent des vers .

. La bosse est alors rythmée par ces parasites et c’est le cas avec l’oestre qui est une larve.

Généralement, ce parasite peut vous infecter lorsque vous êtes en voyage, il est souvent déposé par un moustique.

Vous avez donc une zone douloureuse, elle peut être plus ou moins grosse et les oeufs se trouve à l’intérieur de la bosse.

Il est conseillé de ne pas la toucher, mais de se rendre rapidement chez un médecin traitant. Contrairement aux idées reçues, il ne faut pas enlever la larve, mais la tuer à l’intérieur. Comme le révèle Futura Sciences, les spécialistes ont pu asphyxier la larve en appliquant de la vaseline, cela évite à l’oxygène de passer. Ensuite, avec une pince à épiler, elle a pu être enlevée. Il est sans doute très perturbant de découvrir une forme qui bouge sous sa peau.

Des parasites souvent très petits envahissent votre peau

Dans certains cas de figure, les parasites ne sont pas visibles à l’oeil nu, c’est le cas du sarcopte. Cet insecte est toutefois très problématique puisqu’il peut pondre sous votre peau à raison de trois oeufs par jour selon le site. Plusieurs zones de votre corps sont souvent ciblées à savoir les mains, les poignets, mais également les aisselles ainsi que les organes génitaux. Vous devriez ressentir des démangeaisons plus ou moins fortes en fonction de la situation.

#Poux, #morpions, #sarcopte… à 9h10 TU nous parlons des #parasites corporels sur @rfi. Comment éviter les parasites ? Comment s’en débarrasser et quel traitement en cas de contamination ? pic.twitter.com/nS52SIYXtU — RFI Priorité Santé (@prioritesante) August 23, 2019

Il est important de préciser que cet insecte peut provoquer la gale norvégienne qui est la forme la plus inquiétante de cette maladie. Les personnes les plus atteintes peuvent avoir plusieurs milliers d’oeufs sous la peau et toutes les zones sont alors touchées.