Tout le monde rêve d’une belle chevelure douce, soyeuse et volumineuse. Mais plusieurs milliers de personnes dans le monde souffrent de chute de cheveux permanente. Ce qui peut créer des complexes chez des gens, sans comprendre la raison pour laquelle ils perdent leur cheveux.

Comprendre la chute de cheveux

Vous perdez des cheveux en vous coiffant, ou en vous touchant ? Pas de panique, il est tout à fait normal de perdre des cheveux quotidiennement. Cela est dû au processus de renouvellement des cheveux, ils tombent pour céder la place sur le cuir chevelu. La moyenne est de 60 à 80 cheveux par jour, lorsque ça va au delà nous pouvons alors parler de chute de cheveux.

Pour être en bonne santé et pour pousser correctement, les cheveux ont besoin d’un milieu sain. Par milieu sain, on veut dire bonne vascularisation, des hormones équilibrées ainsi qu’un bon métabolisme.

Quelles sont les causes de la chute de cheveux ?

Avant de s’alarmer à l’idée de perdre ses cheveux en grande quantité, il faut connaitre les raisons qui se cachent derrière ce phénomène.

le stress et la fatigue : les cheveux sont très sensibles au stress, il dérègle les hormones endrogènes responsables du renouvellement des cheveux ;

déséquilibre alimentaire : les cheveux ont besoin de nutriments et de vitamines pour pousser, une carence alimentaire principalement en fer lorsque l’on a des règles abondantes par exemple, cause la chute des cheveux ;

déséquilibre hormonal : lié au déséquilibre des hormones masculines, à l’accouchement ou à un arrêt ou prise de la pilule contraceptive ;

certains traitements médicamenteux : traitement par immunosuppresseurs ;

les produits chimiques : l e cuir chevelu n’est pas adapté biologiquement aux produits chimiques, les produits que vous utilisez pour embellir, le fragilisent ;

les facteurs fragilisants : les lissages fréquents, les défrisages, les coiffures trop serrées ;

Comment traiter une chute de cheveux ?

La chute de cheveux peut avoir des conséquences psychologiques néfastes sur la personne, mais heureusement il existe quelque solutions.

En voici quelques unes :

consulter un dermatologue : il est préférable de consulter un spécialiste pour effectuer des tests, et de déterminer la nature de la chute ;

faire des activités que vous aimez pour réduire le stress ;

faire un examen biologique pour identifier les carences, et prendre des compléments alimentaires, les levures de bières sont fortement conseillées ;

consulter un endocrinologue pour régler le problème des hormones ;

diminuez les agressions par la chaleur sur vos cheveux, et évitez de vous coiffer les cheveux sous la douche.

Pour éviter d’avoir un problème de chute de cheveux, vous pouvez changer de routine capillaire. De nos jours, les produits cosmétiques, chimiques et industriels ont envahi nos salles de bain. Contenant des composants que nous ne connaissons pas forcement, il est donc préférable d’utiliser des produits à valeur sûre, et des produits naturels. Pour cela il faut prendre le temps de lire la composition du produit et s’assurer qu’il n’y a pas de produits trop forts. Utiliser de temps à autre du vinaigre de cidre comme après shampoing et faire des bains d’huile tels que : l’huile de ricin qui favorise la pousse des cheveux. Utiliser des huiles essentielles de romarin, huile essentielle de citron.