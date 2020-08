Scandale à la Maison Blanche : Melania Trump a volontairement fait arracher les plantes de Jackie Kennedy !

Melania Trump s’est retrouvée depuis ce week-end du 22 août, sous le joug des critiques. Melanija Knavs de son vrai nom, s’est lancée dans la rénovation de la roseraie de la résidence présidentielle, comme elle l’avait annoncé au début du mois d’août 2020.

La femme de Donald Trump a tenu à ce que les Américains voient l’achèvement de ce dur labeur. Mais en découvrant le tweet de Melania Trump, les internautes se sont rués sur leur clavier, assimilant la First Lady à un bourreau. Selon Newsweek, la Première Dame des États-Unis d’Amérique a pris l’initiative de faire arracher les roses emblématiques de Jackie Kennedy.

Le changement du paysage est radical. Le jardin habituellement très coloré n’est plus et a été remplacé par un environnement vert, propre et lisse, bien plus épuré.

Excited to honor history & celebrate the future in our beautiful @WhiteHouse Rose Garden this evening. Thank you to all who helped renew this iconic & truly gorgeous space. pic.twitter.com/ggiqLkdGbw

— Melania Trump (@FLOTUS) August 22, 2020