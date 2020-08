Obama vs Trump : les critiques fusent, Donald Trump n’a pas apprécié !

Alors que Donald Trump espère remporter un second mandat en novembre prochain, Barack Obama a décidé de s’exprimer. L’ancien président des États-Unis est donc aux côtés de Joe Biden et de Kamala Harris. Ils estiment que l’actuel dirigeant des USA n’a pas eu l’occasion de prendre la mesure de son poste. Les critiques fusent alors que la campagne présidentielle commence. Le message a bien sûr fait le tour des réseaux sociaux et Trump a aussi décidé de lui répondre.

Barack Obama : «J’ai espéré que Donald Trump montre de l’intérêt pour faire ce travail sérieusement. Il n’a montré aucun autre intérêt pour aider quelqu’un d’autre que lui-même ou ses amis.»

Jamais l’ancien président n’a été aussi direct pour dire ce qu’il pense de Donald Trump. pic.twitter.com/H8b2aEZcmD — Cédric Faiche (@cedricfaiche) August 20, 2020

Barack Obama critique franchement Donald Trump

Lorsque Trump a été élu, les États-Unis et le monde entier sont restés bouche bée, car ils pensaient forcément que l’ancienne compagne de Clinton pourrait décrocher sa place à la Maison-Blanche. Depuis, les critiques ne cessent de se multiplier à l’encontre de Donald Trump qui ne serait pas à la hauteur des attentes et notamment du poste qui a pu lui être confié.

Selon Barack Obama, Donald Trump peut se montrer très décevant, car il aurait aimé que ce dernier « ressente le poids de la fonction » .

. L’ancien président a pu s’exprimer à l’occasion de la convention démocrate qui se déroule en ligne à cause de l’épidémie.

Il a donc conseillé de voter pour Joe Biden et Kamala Harris, le duo pourrait selon lui réussir à sortir le pays de cette période difficile.

Barack Obama sonne l’alarme contre Donald Trump au nom de la démocratie – Le Monde https://t.co/lmwqGjZjZC — ultimatepocket (@ultimatepocket1) August 20, 2020

Pour Barack Obama, l’enjeu est important puisque la démocratie est au centre de toutes les préoccupations. L’ancien président est assez virulent dans ses propos, il estime que Donald Trump est incapable d’endosser sa fonction. Selon lui, les conséquences sont particulièrement graves avec notamment la mort de près de 170 000 Américains et des millions d’emplois ont été perdus. Le discours a donc été largement contre Donald Trump qui a souhaité répondre alors qu’il était aussi attaqué par Kamala Harris. Cette dernière estime que son absence de leadership a été désastreuse puisqu’elle a coûté des vies. La campagne présidentielle pour le mois de novembre s’annonce donc assez tendue, les règlements de ce genre seront sans doute nombreux.

Quelle est la réponse de Donald Trump ?

Celui qui est très actif sur les réseaux sociaux a souhaité opter pour son droit de réponse. Il a donc précisé à son tour que l’ancien président des États-Unis n’avait pas réalisé un très bon travail. Si cela avait été le cas, il ne serait pas aux commandes des USA puisqu’il appréciait son ancienne vie, mais comme le travail n’a pas été accompli par Obama et Biden, les citoyens ont décidé de l’élire. Pour lui, leur intervention a été très mauvaise. Ces discours ne seront sans doute pas les seuls puisque Donald Trump a une place à défendre, mais les critiques fusent de tous les côtés, certains se demandent même s’il a du soutien quelque part.

Pour l’instant, Donald Trump n’est pas officiellement en course pour la présidence des États-Unis. Il y a toutefois de grandes chances pour qu’il postule pour un second mandat. Dernièrement, il a précisé que s’il n’était pas élu, les votes seraient faussés, car il reste convaincu que les Américains lui offriront une seconde chance. Bien sûr, toutes les actions seront étudiées sous toutes les coutures et le bilan de la crise sanitaire ne sera pas épargné. Depuis de nombreuses semaines, certains pensent que Trump n’a pas eu les capacités de gérer une telle situation qui a coûté la vie à de nombreux citoyens. La bataille pour la Maison-Blanche commence !