Les nouveaux élus dans l’Oise affichent un doigt d’honneur, voici la photo qui buzz sur le Web

Il y a quelques jours, les Français ont été invités à rejoindre les urnes afin d’élire les maires dans certaines villes. Si plusieurs avaient eu besoin que d’un seul tour, d’autres par contre ont dû attendre de longues semaines. En effet, la crise sanitaire a clairement bouleversé le calendrier et cela a provoqué un sérieux retard. Emmanuel Macron avait notamment été pointé du doigt pour le premier tour réalisé alors que le coronavirus commençait à envahir la France.

À la suite de cette seconde séance dans l’Oise, une photo prise apparemment le soir montre des élus qui réalisent un doigt d’honneur. Il n’en fallait pas plus pour que les Français soient clairement choqués.

Un geste entraîne une pétition et un appel à la démission

La photo ne passe pas puisqu’elle est au coeur d’une réelle polémique qui pourrait prendre une ampleur conséquente dans les prochains jours. Une pétition a donc vu le jour comme le mentionne le Parisien. Vous pouvez notamment lire que ce geste obscène est une réelle insulte à la République, la population et même la démocratie. Il est donc demandé que les élus démissionnent au plus vite. Selon les informations partagées par la Dépêche, la photo aurait été prise lors d’une soirée privée.

Le cliché date donc de dimanche soir à l’occasion du second tour des élections municipales .

. Ce sont 9 candidats qui ont été élus et la liste a été plébiscitée par les citoyens puisqu’elle a été élue.

Vous pouvez donc découvrir les protagonistes avec un large sourire et un doigt d’honneur s’affiche sur leur main.

Le cliché a été proposé sur Facebook et il a rapidement fait le tour du village, mais également du Web.

Près de 1700 habitants viennent peupler ce village de l’Oise et les réactions ont été nombreuses. La plupart des citoyens se disent choqués par cette attitude et la pétition demande donc la démission. Toutefois, l’affaire ne s’arrête pas à ce stade puisqu’un courrier à la préfecture a également été envoyé dans le but d’annuler le second tour. Les habitants ne semblent plus vouloir de ces élus.

Oise : une photo montrant des élus de la nouvelle équipe faire un doigt d’honneur fait… https://t.co/p4wZHxBWGm — Epoch Times FR (@EpochTimesFR) July 2, 2020

Pourquoi un tel geste sur cette photo ?

Plusieurs rumeurs ont rapidement été partagées sur le Web, car certains estiment que les élus font un doigt d’honneur pour un tract diffamatoire et anonyme. En effet, dans les colonnes du journal Le Parisien, Philippe Maréchal qui n’est pas présent sur le cliché a pu partager quelques informations. Il a estimé qu’une réponse avait été adressée à la population et il a une volonté de rester en dehors de toute cette polémique. Les habitants auraient alors reçu un courrier dans lequel le geste serait expliqué puisque le but serait de calmer la situation pour qu’elle ne prenne pas une ampleur conséquente.

Habitants de Balagny-sur-Thérain (Oise), un petit coucou de 9 des colistiers de Philippe Maréchal, le nouveau Maire que vous avez élu…

Ils vous font un doigt d'honneur…bien profond !!

😡 pic.twitter.com/sCey1sFdhO — Verlaine (@__Verlaine__) July 1, 2020

Apparemment, selon les journaux, les citoyens n’ont pas été convaincus par les propos évoqués, d’autres rumeurs sont en train de circuler. En effet, ils pourraient bloquer le conseil municipal alors qu’une date est aussi partagée à savoir dimanche matin prochain. Il faudra désormais attendre pour savoir si l’appel à la démission est concrétisé ou si les élus décident de se maintenir à leur poste. Dans tous les cas, la photo continue de circuler en ce milieu de semaine et les commentaires sur les réseaux sociaux sont forcément nombreux et certains ne sont pas élogieux pour ces élus de l’Oise.