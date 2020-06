Grégory Doucet à Lyon : les citoyens ne seront pas contents, un projet contraignant pour certains

Il y a quelques semaines, l’arrivée des Verts aux commandes de Lyon ne faisait pas l’unanimité. Aujourd’hui, les Lyonnais sont contraints d’accepter la décision de ceux qui ont eu l’occasion de se déplacer dans les bureaux de vote. En effet, les écologistes prennent d’assaut la mairie de Lyon et le programme s’annonce assez spécifique. Comme vous pouviez vous y attendre, Grégory Doucet aura l’occasion de mettre au coeur de sa politique l’écologie, l’environnement, la planète et bien sûr les déplacements sans les voitures.

Grégory Doucet, élu à Lyon : "Nous allons préparer notre ville à affronter les conséquences du changement climatique" pic.twitter.com/sHB0YmABUQ — BFM Lyon (@BFMLyon) June 28, 2020

Lyon deviendra 100 % marchable et 100 % cyclable

Si vous êtes un adepte de la marche et des vélos, vous serez conquis, car vous pourrez enfin vous déplacer dans Lyon sans avoir la crainte d’être renversé par une voiture. Certaines zones dans la capitale gastronomique sont clairement dangereuses notamment au niveau du centre-ville puisque les voitures sont nombreuses et les voies très larges. Lorsque l’affluence est au rendez-vous, il est clairement difficile d’emprunter un passage pour les piétons. Grégory Doucet a toutefois un programme basé sur l’écologie et il y a de grandes chances pour que les voitures n’aient plus le monopole.

"Je veux faire de Lyon une ville 100% marchable (…) et 100% cyclable", rappelle Grégory Doucet, premier maire écologiste élu à Lyon dimanche soir pic.twitter.com/aRJU6cqoZP — BFM Lyon (@BFMLyon) June 29, 2020

Le nouveau maire de Lyon était l’invité de Jean-Jacques Bourdin puisqu’il a finalement créé une très grosse surprise .

. Il a estimé que la ville devait devenir 100 % marchable et 100 % cyclable, il y a donc de grandes chances pour que les zones piétonnières et les vélos prennent le dessus.

Il a tout de même reconnu que la ville du Rhône était celle où le pic de pollution pouvait être le plus élevé.

Grégory Doucet est donc conscient qu’il faut entreprendre cette transition énergétique pour que l’air soit un peu plus respirable. En effet, au cours de l’été, la situation devient rapidement cauchemardesque.

.@Gregorydoucet parle d’un « rêve », je pense que ce sera un cauchemar pour beaucoup de Lyonnais, des artisans, des commerçants. Ce soir, c’est un cauchemar, c’est Greta Thunberg qui a gagné et ce sont les gilets jaunes et le peuple qui ont perdu ! #Lyon #Muncipales2020 pic.twitter.com/HJCrcFc0kt — Andréa Kotarac (@AndreaKotarac) June 28, 2020

Lyon sera désormais pour les enfants selon le maire

Si vous n’appréciez pas les vélos ou encore la marche, vous pourriez peut-être apprécier l’autre concept mis en place par le nouveau maire de Lyon. Grégory Doucet estime qu’il faut organiser la ville pour que les enfants soient aussi pris en compte. De ce fait, le maire âgé de plus de 40 ans a l’intention, car selon lui cela est fondamental, de faire de Lyon, une ville pour les enfants. Si vous êtes un couple avec des enfants, vous pourriez apprécier cette mesure qui sera donc assez conséquente au vu des propos qu’il a pu partager lors de cette matinale.

#Lyon Fin du règne pour Gérard Collomb. Le candidat écologiste Grégory Doucet, qui a rallié toute la gauche au second tour, l'emporte#municipales2020 https://t.co/teUaoIO5i7 — Libération (@libe) June 28, 2020

Cela signifie débitumer les cours d’école, les végétaliser et sécuriser les abords des écoles. Mais cela signifie aussi leur permettre de se déplacer en sécurité dans toute la ville, qu’ils soient piétons ou cyclistes.

La nature pourrait alors reprendre ses droits dans les écoles lyonnaises et la maire a l’intention de rendre la ville un peu plus sécurisée pour que les enfants puissent se déplacer en toute sécurité. Ce sont donc les automobilistes qui ne seront pas contents, car si de nouvelles pistes cyclables voient le jour, elles empiéteront sans doute sur les routes. Les voies pourraient alors se réduire, mais le but premier consiste aussi à favoriser ces déplacements. Les Verts ont toutefois une carte très importante à jouer notamment pour les élections présidentielles comme c’est le cas pour le Rassemblement National qui a obtenu Perpignan. Les politiques pourront alors étudier les véritables effets de leur projet pour savoir si oui ou non ils seraient capables de diriger le pays.