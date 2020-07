Emmanuel Macron est avachi sur un canapé : nouvelle photo totalement choc du président !

Il est difficile pour le président de la République de se reposer et il a sans doute vécu une période très complexe que d’autres chefs de l’État n’ont jamais eu à traverser. En effet, il a été confronté à l’épidémie avec un confinement très douloureux pour l’économie, il a réalisé de multiples interviews et allocutions pour évoquer la situation, mais Emmanuel Macron a aussi assisté au défilé du 14 juillet. Le président a enfin été contraint de se rendre au sommet européen pour décider de la suite des évènements face à cette crise. Il n’est donc pas surprenant que la fatigue soit au rendez-vous et cela semble le cas sur ce cliché.

Une photo d’Emmanuel Macron avachi sur un canapé

C’est Soazig de la Moissonnière qui est à l’origine de ce cliché qui se propage sur les réseaux sociaux. Vous pouvez donc découvrir Emmanuel Macron qui est au sommeil européen, la photo date apparemment du 18 juillet dernier alors qu’il se trouve à Bruxelles. La fatigue est forcément au rendez-vous à cause de tous les défis relevés depuis le début de cette année. Un autre cliché avait déjà tourné en boucle sur le Web puisqu’il montrait le chef de l’État totalement épuisé.

La première journée de négociation a sans doute été éreintante pour le chef de l’État qui a tenu à parler le 21 juillet sur TF1 .

. Emmanuel Macron avec tous les pays européens ont pu débloquer une enveloppe conséquente afin de sortir de cette crise économique sans trop de dommages.

La France n’est pas le seul pays à être confrontée par le coronavirus puisque d’autres se trouvent dans une situation un peu plus difficile.

Emmanuel Macron a donc participé à ce plan de relance qui vise à épauler les nations après l’épisode du coronavirus qui n’a toutefois pas été clôturé. En effet, la maladie est toujours présente en Europe avec plus ou moins de vigueur. Par exemple, l’Espagne et l’Allemagne ont été contraintes de procéder à un reconfinement localisé à cause d’une hausse des cas de contamination.

Des clichés sympathiques de la photographe

Vous pouvez bien sûr suivre Emmanuel Macron et son épouse à savoir Brigitte sur les réseaux sociaux comme Instagram afin d’avoir des clichés de la présidence. Toutefois, Soazig de la Moissonnière vous propose de pénétrer dans l’intimité du président et ce sont souvent des clichés poignants en noir et blanc qui sont proposés. Celui où il se trouve sur le canapé dévoile des traits tirés, Emmanuel Macron semble donc fatigué, mais cela est sans doute compréhensible au vu de la situation dans laquelle le pays se trouve.

Si certains États ont été réticents à l’idée d’adopter un plan de relance de 750 milliards d’euros, Emmanuel Macron a montré qu’il avait de la ressource puisque les mesures ont été prises en compte. Le président de la République peut ainsi se vanter d’avoir convaincu les autres pays pour cet emprunt commun. Bien sûr, ce dernier ne fait pas l’unanimité notamment du côté du monde politique en France. LEs critiques ont fusé sur les réseaux sociaux. Le 14 juillet dernier, le chef de l’État avait précisé qu’il était conscient que certains Français ne l’aimaient pas. D’autres par contre ont pu saluer sa présence et son investissement lors de ce sommet européen. Emmanuel Macron entame les deux dernières années de son mandat, mais se représentera-t-il ?