Edouard Philippe : Florence Parly, bientôt une femme Premier ministre ? Une première depuis 30 ans !

Ce serait une première depuis 30 ans, la France pourrait alors prendre un virage prononcé dans le monde de la politique et Emmanuel Macron pourrait aussi marquer des points. Il faut savoir que les dernières élections municipales ont été problématiques pour le président de la République qui penserait à un remaniement. Comme Édouard Philippe doit prendre ses fonctions en tant que maire au Havre, il n’est pas surprenant qu’il soit remplacé. Les rumeurs annoncent un remaniement d’ici le 8 juillet prochain.

Florence Parly pourrait succéder à Édith Cresson

Il y a près de 30 ans, la France avait l’occasion d’avoir une femme en tant que Premier ministre à savoir Édith Cresson. Si Emmanuel Macron envisage réellement cette solution, les citoyens pourraient alors découvrir Florence Parly. Cela ne serait pas arrivé depuis trois décennies et ce serait un signal très fort envoyé par Emmanuel Macron qui pense sans doute à sa candidature pour les présidentielles de 2022. A-t-elle toutefois les moyens de prendre une telle place ? Les réponses semblent être affirmatives. De plus, si Édouard Philippe qui a une cote de popularité grandissante est évincé du gouvernement, il fera moins d’ombre au président.

Emmanuel Macron avait à quelques reprises évoqué cette éventualité de nommer une femme comme Premier ministre .

. Florence Parly pourrait alors débarquer d’ici la semaine prochaine à Matignon.

Alors que les citoyens ne sont pas forcément très attirés par les méthodes utilisées par Macron, l’arrivée d’une femme à ce poste essentielle pourrait être appréciée.

Ce sont bien sûr des rumeurs qu’il faut prendre avec des pincettes, car pour l’instant, Emmanuel Macron n’a pas validé un éventuel remaniement. En ce qui concerne Édouard Philippe, il a évoqué qu’il resterait à ce poste si le président le désirait, sinon il aurait ses fonctions en tant que maire au Havre. Dans tous les cas, c’est bien l’époux de Brigitte Macron qui sera décisionnaire du futur de l’actuel Premier ministre au sein du gouvernement.

Qui est Florence Parly ?

Vous ne la connaissez sans doute pas, mais elle est l’actuelle ministre des Armées et elle a 57 ans. Selon les informations partagées par LCI, elle a également été secrétaire d’État au Budget de Lionel Jospin. Cela montre qu’elle a finalement les possibilités pour s’affirmer au sein de ce gouvernement. Elle a déjà une maîtrise de Matignon, ce qui serait clairement un point fort. De plus, les Français qui ne sont pas forcément très heureux des choix politiques du chef de l’État pourraient se retrouver plus aisément avec Florence Parly. Cette dernière incarnerait ainsi cette tendance gauche qui semble manquer au président souvent critiqué pour ses avis de droite. Elle a également un CV très intéressant puisqu’elle a notamment été intégrée à la SNCF et à Air France.

Florence Parly qui pourrait donc marquer l’histoire de la politique française si les spéculations se confirment est marié à Martin Val et ils ont un enfant, un jeune homme âgé de 20 ans. Il faudra désormais patienter pour savoir si les rumeurs se concrétisent, mais Florence Parly n’est pas la seule à se retrouver sur la liste des candidats à envisager. En effet Le Drian par exemple pourrait lui aussi prendre le statut de Premier ministre. La réponse sera alors donnée le 8 juillet au maximum si les rumeurs sont vraies. Dans tous les cas, sur Twitter, certains ne connaissent absolument pas Florence Parly et ils ne connaissent pas non plus son rôle au sein du ministre de la Défense.