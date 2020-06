Didier Raoult s’en moque de Bourdin : le ton est rapidement monté en direct

Didier Raoult a eu des propos que Jean-Jacques Bourdin n’a pas forcément pu apprécier et rapidement, l’échange est devenu houleux. Le présentateur de la matinal sur RMC précise que si la France n’a pas soigné les patients, les médecins ont pu finalement les tuer. Rapidement, Didier Raoult qui n’a pas toujours fait l’unanimité a tenté de s’expliquer notamment en affirmant que Bourdin faisait des déductions et qu’il devait les garder pour lui. A partir de ce moment, comme peut le montrer la vidéo, les deux hommes n’ont pas réussi à communiquer.

🗨 "Je vais me lever et m'en aller" Échange houleux entre Didier Raoult et Jean-Jacques Bourdin en direct pic.twitter.com/hhxWDFz8rT — BFMTV (@BFMTV) June 25, 2020

Didier Raoult vient en direct sur RMC

Devant Jean-Jacques Bourdin, Didier Raoult a essayé de partager le fond de sa pensée, mais le débat était quelque peu houleux. Il estime qu’il est très populaire dans le sud de la France et notamment à Marseille. Depuis le début de l’épidémie, ce professionnel a tenté de trouver des solutions pour apporter un peu de bien-être aux personnes atteintes. Le présentateur lui affirme que certains comptaient les morts alors que lui, il comptait les positifs. Didier Raoult assure qu’il sait très bien ce qu’il a pu dire au cours des dernières semaines, mais il ne semble pas très satisfait lorsque Jean-Jacques Bourdin estime que finalement, ce genre de propos insinue que les médecins pouvaient tuer des Français.

Didier Raoult perd ensuite patience face à Bourdin qui n’adhère pas à son discours et qui ne semble pas comprendre ce qu’il est en train de dire à l’antenne .

. Il demande à Bourdin de se calmer notamment en lui précisant : est-ce que vous avez déjà sauvé quelqu’un dans votre vie ?

Didier Raoult est même prêt à partir puisqu’il précise : je vais me lever et m’en aller.

Celui qui est très populaire dans le sud de la France estime qu’il n’a fait que soigner les gens et qu’il n’a pas à lui expliqué la médecine.

Hydroxychloroquine: "Il y a 4,5 milliards de personnes qui vivent dans des pays où c'est recommandé (…) Moi je connais cette maladie, mieux que les autres (…) Personne n'a les données que nous avons sur les séquelles"

🎙 Didier Raoult, infectiologue#BourdinDirect pic.twitter.com/Gn0okDq26g — RMC (@RMCinfo) June 25, 2020

Sans diagnostic, vous ne pouvez pas soigner les gens

Didier Raoult sur RMC ce jeudi 25 Juin a perdu son calme face à Bourdin qui est réputé dans ce domaine. En effet, il est très fort dans ce secteur puisqu’il a pu affronter de nombreux hommes politiciens au cours de sa carrière et les débats ont souvent été très houleux. Il n’est finalement pas si surprenant que Didier Raoult et Jean-Jacques Bourdin n’ont pas pu s’entendre puisque la matinale sur RMC est souvent rythmée par des discussions de ce genre. Sur les réseaux sociaux, certains apprécient Didier Raoult et d’autres le critiquent vivement notamment pour les propos qu’il a pu prononcer. Il a également critiqué la méthode mise en place par le gouvernement qui avait demandé à certains Français de rester chez eux.

Didier Raoult persiste: «On n’a pas soigné les gens» https://t.co/BAjYmF44TZ — ariane walter (@ArianeWalter) June 24, 2020

Le sujet dédié au coronavirus est souvent au centre de débats houleux comme ce matin sur RMC. Didier Raoult menace de partir et Jean-Jacques Bourdin ne semble pas vouloir le retenir, s’il veut quitter le plateau, il peut le faire. Ce n’est pas la première fois qu’une interview de Didier Raoult fait la Une de la presse politique puisqu’il y a quelques semaines, son passage à la télévision avait lui aussi été pointé du doigt. Vous pouvez donc suivre une partie de cet échange houleux grâce à la vidéo proposée par BFMTV.

"Je vais m'en aller": échange sous haute tension entre Jean Jacques Bourdin et le Pr. Didier Raoult. "Ne m'expliquez pas la médecine (…) Ne faites pas de déductions foireuses (…) On ne me parle pas comme ça"#BourdinDirect pic.twitter.com/gmSusLMdad — RMC (@RMCinfo) June 25, 2020

Le début de la matinée a donc été marqué par le débat entre Raoult et Bourdin. Certaines phrases ont rapidement été relayés dans la presse puisqu’elles ont rythmé cet échange.