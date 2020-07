14 juillet : une cérémonie particulière, les festivités ont été bouleversées

Généralement, le défilé du 14 juillet est très spécial avec notamment une descente des Champs-Élysées, une présentation de toutes les troupes, un feu d’artifice pour Paris au niveau de la Tour Eiffel, un rendez-vous gastronomique à la mi-journée et une interview du président de la République. L’édition 2020 a été quelque peu modifiée et surtout transformée à cause du coronavirus qui est toujours sur le sol français.

Il y a 4 ans, le terrorisme islamiste faisait 86 victimes sur la promenade des Anglais à #Nice06, en prenant pour cible des familles qui venaient célébrer notre Fête nationale. Depuis ce tragique #14Juillet 2016, nous pensons chaque année à eux et à leurs proches 🙏🏻🇨🇵 pic.twitter.com/LtQ41POJDI — Julie Lechanteux (@JLechanteux) July 14, 2020

Le programme du 14 juillet, voici l’heure des festivités

Contrairement aux idées reçues, les chaînes d’informations sont mobilisées depuis 7 heures du matin, mais la cérémonie est tardive. Comme nous avons le droit à une version allégée, elle commencera à 10h40 avec le nouveau gouvernement en place. Bien sûr, Emmanuel Macron est au rendez-vous au même titre que les ministres fraîchement élus. Le maître mot est simple : port du masque pour tout le monde.

Il n’y aura donc pas le fameux cortège sur les Champs-Élysées, il a été remplacé par une petite cérémonie militaire au niveau de la place de la Concorde .

. La cérémonie du 14 juillet permettra aussi de rendre hommage à tous ceux qui ont pu s’investir dans cette crise sanitaire.

Le personnel civil et militaire sera alors au coeur de cette cérémonie puisqu’il a été impacté par cette crise sanitaire.

Le coup d’envoi est donc donné pour 10h40 et la cérémonie devrait durer un peu plus d’une heure.

Face au virus, le dévouement, la ténacité, le courage, la solidarité se sont manifestés avec force. J'ai voulu ce #14juillet à l'image de la Nation :https://t.co/HjYfaqyA1g — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2020

Vous pourrez ensuite découvrir Emmanuel Macron à la télévision pour la classique interview du 14 juillet. Elle sera notamment menée par Léa Salamé et Gilles Bouleau. Vous pourrez notamment la suivre un peu partout sur toutes les chaînes d’informations, dont TF1 et BFMTV. Emmanuel Macron assistera à toute la cérémonie, il effectuera bien sûr la revue des troupes et il assistera aux honneurs militaires. Sur le site du gouvernement, vous avez notamment le placement de toutes les troupes qui respecteront bien sûr le protocole sanitaire à cause du coronavirus. La cérémonie du 14 juillet est donc spéciale, mais le président de la République ne voulait pas l’annuler puisqu’elle reste primordiale pour l’histoire de France.

The @PAFofficiel followed closely by @rafredarrows flew over central #Paris today in honour of commemorations to mark #appeldu18juin #18juin1940.

A true privilege to see this today and remember De Gaulle's memorable speech from London 80 years ago.#ententecordiale 🇫🇷🇬🇧 pic.twitter.com/uYAly3UlME — UKDefenceinFrance (@UKDefenceFrance) June 18, 2020

Des troupes réduites pour le 14 juillet

Bien sûr, la crise sanitaire est toujours présente, Emmanuel Macron a précisé que nous avons seulement passé la partie la plus difficile. La lutte contre le Covid-19 est toujours d’actualité. L’édition 2020 est portée sur une nation engagée, unie et solidaire. Si l’année dernière, 4000 soldats avaient fait le déplacement pour le défilé, les troupes ont été divisées par deux pour ce 14 juillet. Ils seront alors 2000 à se retrouver au niveau de la place de la Concorde. Il y aura également un hommage rendu à Charles de Gaulle, une formation de 13 appareils français et britanniques sera alors au rendez-vous.

La cérémonie rendra aussi un hommage à l’Autriche, au Luxembourg et à l’Allemagne ainsi qu’à la Suisse. Un défilé aérien sera de la partie, 72 avions et hélicoptères ont été mobilisés pour cette occasion. Les Français pourront également donner leur sang puisque cela s’inscrit dans la cérémonie du 14 juillet, Emmanuel Macron veut de la solidarité. Vous serez alors attendus dès 10 heures et jusqu’à 17h30 au niveau des Invalides pour donner votre sang. C’est le centre de transfusion sanguine des armées qui sera présent. Ceux qui voudront rejoindre les rangs de l’armée auront à leur disposition un village de recrutement.