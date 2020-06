Zahia : magnifique vue sur son postérieur grâce à son petit short

Difficile de penser qu’il s’agit d’un short, car certains auraient tendance à voter pour un sous-vêtement. Au vu de sa silhouette, elle décide de poser et son compte Instagram est rythmé par des clichés tous aussi sympathiques que les autres.

Certes, elle fait le bonheur des hommes, mais également des femmes qui sont nombreuses à espérer un corps de rêve.

Même si vous adoptez du sport et une alimentation saine, vous aurez peut-être des difficultés pour atteindre cet objectif. Cela dépend bien sûr de ce dernier et de votre volonté.

La tenue de Zahia Dehar est très légère

Lorsque les températures grimpent, il est souvent désagréable de porter des vêtements assez épais puisque votre corps a besoin de respirer.

La tenue de Zahia Dehar sera alors parfaite si vous enlevez les jarretelles bien sûr.

Ces dernières sont parfois un peu trop épaisses et chaudes pour la saison, mais c’est un accessoire indispensable de la tenue de la jeune femme.

Zahia vous propose un carré blond très sympathique, ce sera notamment la tendance au cours de l’été .

. De nombreux redécouvrent tous les avantages de ce carré qui est porté assez court au niveau de la nuque.

Elle semble porter un gilet, les jarretelles ainsi que le petit short qui est à la limite d’être un sous-vêtement.

Zahia Dehar dévoile alors sans complexes son postérieur pour le plus grand bonheur de ses fans qui sont très nombreux à poster des commentaires positifs et élogieux.

Une forte médiatisation pour Zahia Dehar

Il est toujours complexe de vivre sous le feu des projecteurs, elle avait d’ailleurs évoqué cette situation dans les colonnes du Parisien. Elle précisait que la situation avait pris une vraie ampleur sans forcément qu’elle le veuille.

De ce fait, elle est arrivée sur le devant de la scène alors qu’elle ne l’avait pas forcément voulue.

Alors qu’elle avait à peine 17 ans, le succès est apparu dans sa vie et elle avait alors révélé que cette médiatisation avait été un peu traumatisante.

Par contre, elle a l’intention de s’exposer, car dans le cas contraire, cela signifierait qu’elle ne s’accepterait pas ou qu’elle n’assumerait pas ce passé.

Via son compte Instagram, Zahia Dehar connaît alors un succès sans précédent et si vous cherchez des photos, vous serez forcément comblé au vu du programme proposé.

Vous pouvez clairement la suivre au cours de son quotidien et la jeune femme partage alors ses découvertes avec ses abonnés qui sont de plus en plus nombreux.

En ce qui concerne ce petit short blanc, sachez qu’il s’agit de l’une de ses créations, cela explique alors le hashtag Zahia Couture.

Si vous êtes un amateur de ses tenues, sachez qu’elle propose régulièrement des photos qui sont forcément sublimées par son corps de rêve et ses tenues.