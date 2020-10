Zahia post une photo en bikini : Lââm se clash avec un internaute en commentaire !

Le compte Instagram de Zahia Dehar est particulièrement suivi et déclenche de nombreuses discussions houleuses entre les internautes.

Il faut dire qu’entre sa réputation sulfureuse et la multiplication de ses clichés incendiaires, la blonde a de quoi faire réagir la Toile à chacune de ses publications !

Zahia a d’ailleurs provoqué une nouvelle polémique ce mercredi 20 mai, en publiant un nouveau cliché particulièrement provocant. Sur ce post, la jeune femme de 28 ans a littéralement régalé ses nombreux followers en s’affichant dans un minuscule bikini rose, le même qui lui avait permis de remporter des milliers de likes fin avril, lors d’une précédente publication.

Abdos saillants, lunettes de soleil sur le nez et surtout, décolleté à tomber par terre, la belle Zahia a même réussi à faire réagir la chanteuse Lââm, qui s’est fendu de deux smileys « coeur » en dessous de sa photo.

Lââm n’est donc pas insensible au charme de Zahia ! L’histoire aurait pu s’arrêter là, sauf qu’un internaute s’est fendu d’un commentaire particulièrement désagréable à l’encontre de la chanteuse… « Mdr t’existes encore toi ? », a-t-il écrit, moqueur.

Lââm réplique violemment : son père insulté, elle ne se laisse pas faire !

La remarque violente inscrite par cet internaute en dessous de son commentaire n’a pas du tout plu à Lââm, qui ne s’est pas fait prier pour répliquer ! En réponse, la chanteuse a tout simplement invité le malotru à se gratter certaines parties intimes de son corps… Une réponse qui n’a pas manqué d’engendrer une escalade de propos insultants entre Lââm et l’internaute en question.

Ainsi, après s’être fait attaquer au sujet de son poids, la chanteuse n’a pas hésité à traiter l’internaute belliqueux de « cafard ». C’est alors que ce dernier s’en est pris au père de Lââm !

La réplique insultante au sujet de son père a fait bondir de rage Lââm, qui est alors sortie de ses gonds : « C’est moi qui ai été la première à vous manquer de respect ? C’est vous qui êtes venu m’emmerder ! Faut arrêter les cachetons petit. Respectez mon père qui est décédé. […] J’ai terminé avec les poussières comme vous ».

La bataille aurait pu s’arrêter là, sauf que sur les réseaux sociaux, les internautes se montrent pour la plupart bien plus virulents que dans la vraie vie… Ainsi, l’internaute en question n’a pas hésité à répondre une nouvelle fois à la chanteuse, faisant ainsi mine de se moquer de son père décédé. Lââm n’a alors plus répondu, sage décision.

La chanteuse Lââm est connue pour son franc parler et ses coups de gueule, sur les réseaux sociaux comme dans la vie quotidienne. En octobre 2019, la star n’avait pas hésité à critiquer la chanteuse Eva Queen. Un mois plus tôt, Lââm avait commis une grosse bourde en essayant de défendre Brigitte Macron, attaquée par le président brésilien Jair Bolsonaro, au sujet de son âge.

Lââm dézingue la chanteuse Eva Queen : une « Queen de la connerie, oui ! »

En octobre 2019, la chanteuse Lââm, 48 ans, n’avait pas hésité à s’en prendre violemment à une autre toute jeune chanteuse âgée de 18 ans : Eva Queen. Lââm lui avait alors reproché les paroles de l’une de ses chansons, « Alibi », dans lesquelles elle dit tuer son compagnon à cause de ses infidélités.

« Eva Queen, queen de quoi ? Queen de la connerie oui ! Je n’ai rien contre Eva ‘Queen’, elle est mignonne, chante bien, a du style, je lui souhaite succès et plein de bonheur. Je dis juste que sa chanson Alibi, c’est de la grosse merde !!! Point. Honteux qu’on diffuse ça partout devant des enfants », s’était alors emporté Lââm dans un long texte publié sur Instagram, le jeudi 03 octobre 2019.

« Putain, mais bordel, on va où, là ? Chanter le crime ? Le meurtre ? Danser bêtement dessus ??? Non, ça ne me fait pas dire du tout ! Honte aux adultes qui diffusent ça !!! », avait également fait savoir Lââm, visiblement très énervée.

Face à plusieurs internautes qui l’avaient alors soupçonnée de faire une simple crise de jalousie, Lââm avait répliqué : « Non je suis pas jalouse de son succès ni de ses vues. Je préfère être pauvre et mourir que de chanter ce genre de merdes ! Oui je suis en colère ! Pauvre génération, des enfants chantent ça. C’est vraiment vraiment triste. (…) Quand je vois des artistes qui galèrent et que j’entends ça, ça fait pitié ».

La chanteuse Eva Queen n’avait visiblement pas souhaité répondre aux critiques de Lââm, habituée aux coups de gueule sur les réseaux sociaux.