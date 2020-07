Zac Efron totalement transformé : les fans sont choqués par son physique sur Netflix

Certains ont d’ailleurs proposé sur Internet une évolution du physique de Zac Efron et le résultat est clairement surprenant. Dans certains films, il affichait bien sûr des tablettes de chocolat, mais il a carrément opté pour un look différent. Vous pouvez désormais le retrouver dans une petite série sur Netflix. Il s’agit plutôt d’un documentaire baptisé Les pieds sur Terre, il part alors à la découverte de l’environne et de zones méconnues. Si vous aviez gardé en tête son apparition dans High School Musical, vous serez sans doute déstabilisé. Vous ne serez pas le seul puisque son physique a choqué de nombreux internautes.

Zac Efron a pris du volume !

Vous aviez pu découvrir l’acteur dans Baywatch, il affichait déjà une belle musculature très bien dessinée. Les tablettes de chocolat étaient forcément présentes pour le plus grand bonheur des fans. Il était déjà loin de son physique proposé dans la série de Disney. Cet homme qui est assez discret que ce soit dans le monde des séries, des films ou de la presse people a donc surpris tout le monde lors de son apparition sur Netflix. Grâce à la plateforme de streaming, il s’est offert une très belle visibilité.

Zac Efron en Twink ou Daddy, Brun ou Blond, au Naturel ou bien Âpreté… n'importe comment il reste magnifique 😍. Ça fascine autant que ça fout la mort ce genre de personne 😅 pic.twitter.com/nu8GpdnrVy — Emilien (@M_ili1) July 16, 2020

Les commentaires sur les réseaux sociaux ont forcément été nombreux, ils sont bien sûr en faveur de Zac Efron .

. Le corps a largement pris du volume, ses cheveux ne sont plus blonds, mais bruns, il a adopté une barbe relativement fournie.

Vous retrouvez alors l’acteur avec un style de bûcheron qui est parfait pour son rôle d’aventurier dans cette série sur Netflix.

Meme si vous suivez l’acteur sur son compte Instagram, vous avez pu constater que les photos sont postées, mais sans aucune régularité.

Les fans ont donc été fascinés par le nouveau look de Zac Efron qui fait forcément l’unanimité auprès des femmes. Il suffit de faire un petit tour sur Twitter pour comprendre que les retours sont positifs. Ils sont même plus nombreux pour le physique de l’acteur que par rapport à sa prestation dans cette aventure.

zac efron is fine in every single version pic.twitter.com/AIbvU7N5IE — . (@wolfiesqualley) July 16, 2020

Zac Efron a traversé des périodes difficiles

Si vous avez suivi son histoire, vous savez sans doute que l’acteur a traversé des périodes relativement complexes au cours de sa carrière. En effet, certaines rumeurs affirment qu’il avait quelques addictions notamment par rapport à l’alcool ou à la drogue. Il avait d’ailleurs partagé certains de ses démons dans la presse people en expliquant que la célébrité n’avait pas forcément été positive. En effet, il a rapidement été connu dans le monde entier, cela a eu des répercussions. Ces dernières étaient parfois perturbantes comme il a eu l’occasion de le confier dans certains entretiens.

Comment Zac Efron adapte son apparence en fonction de pouvoir me briser le coeur à toutes les step de ma vie depuis que j’ai 12 ans — Jaizzle (@HiltonJaizzle) July 16, 2020

J’en étais arrivé au point où je me fichais du travail et où j’attendais avec impatience le week-end pour sortir, relâcher la pression et m’éclater.

Si vous souhaitez découvrir l’acteur dans un rôle assez différent, rendez-vous sur Netflix afin de savourer cette série où il est aventurier. Généralement, ces formats comblent rapidement les attentes, car vous pouvez savourer de nouveaux environs aux côtés d’un acteur qui n’hésite pas à s’investir. Dans tous les cas, Zac Efron peut se vanter d’avoir un physique qui a affolé la toile l’espace de quelques heures. Certains n’étaient clairement pas préparés de le voir ainsi.