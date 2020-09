Yomi Denzel : le plus gros concours jamais organisé sur Instagram ! Une Mercedes à gagner !

Généralement, pour les concours, vous avez le droit à des gains assez sympathiques, mais ils sont toutefois classiques. Ce sont souvent des voyages, des produits high-tech ou encore des chèques cadeaux. EnjoyPhoenix avait également proposé de très beaux lots d’une valeur de plusieurs milliers d’euros. Yomi Denzel se démarque toutefois de tous les influenceurs, car il a décidé de placer la barre très haute. Vous pouvez donc suivre toutes les conditions pour participer grâce à son compte Instagram qui rassemble plus de 700 000 abonnés.

Des lots incroyables offerts par Yomi Denzel

Via son message, il l’exprime, il organise le plus gros concours jamais organisé en 2020. En effet, Yomi Denzel propose 5 paliers et à chaque fois les candidats peuvent être satisfaits. Beaucoup doivent forcément viser le premier lot.

Yomi Denzel propose donc près de 35 000 euros de cadeaux et la participation reste très simple .

. Vous avez pour le premier lot une Mercedes Classe A et il propose même la photo de celle-ci avec un joli noeud doré.

Vous pourrez remporter une Rolex pour le lot 2 et il vous donne rendez-vous dans la voiture pour découvrir les cadeaux.

En effet, il a aussi partagé les photos pour le lot 3 à savoir un sac Yves Saint Laurent et vous aurez un iPhone 11 Pro pour le lot 4.

Pour le lot 5, ce sont des AirPods Pro qui sont au programme.

Pour participer, c’est assez simple, vous devez liker sa publication qui devrait faire rêver tous les internautes et il faut identifier deux personnes. Avec ce genre de concours, Yomi Denzel peut ainsi augmenter sa communauté et plus elle est conséquente, plus il aura l’occasion de réaliser des évènements de ce genre. Il faut bien sûr suivre le compte Instagram et partager la fameuse photo en story. L’objectif consiste à offrir la meilleure visibilité à ce concours pour que le nombre de participants soit conséquent et ce seront autant d’abonnés qui rejoindront sa communauté. Vous devez toutefois vous dépêcher puisque Yomi Denzel a l’intention de révéler le nom des gagnants le 22 septembre prochain via son compte Instagram bien sûr.

Instagram, le lieu incontournable pour les concours

Tous les influenceurs évoquent forcément le concours mis en place par Yomi Denzel puisqu’il est conséquent au vu des lots à gagner. Il est généralement rare de pouvoir gagner une telle voiture de luxe en likant seulement un post sur les réseaux sociaux. Le tirage au sort sera réalisé dans les règles de l’art, cela permet d’éviter les conflits et les suspicions d’arnaques. La remise de la Mercedes fera aussi l’objet d’une vidéo, cela permet aussi à la communauté d’optimiser la crédibilité et de montrer qu’il s’agit d’un véritable lot.

Généralement, les lots sont proposés par les influenceurs, car ils ont fait l’objet d’un sponsoring. Ces derniers ne déboursent donc pas un seul centime et, en contrepartie, ils peuvent accroître leur communauté. Pour Yomi Denzel, c’est clairement différent comme il peut le mentionner sur son compte Instagram. Il n’a pas reçu une seule aide des marques ou des sponsors, il a donc dépensé près de 35 000 euros pour acheter l’ensemble des gains. Vous ne pourrez donc pas dire que l’influenceur ne s’investit pas pour ses abonnés, cela est assez rare. Si vous souhaitez repartir avec une Mercedes Classe A, vous devez donc rejoindre son compte Instagram et bonne chance !