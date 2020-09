Yann Barthès : nouveau tacle contre Cyril Hanouna dans Quotidien ?

Yann Barthès repart pour une nouvelle saison de Quotidien sur TMC !

Si les dernières saisons de Quotidien et Touche Pas à Mon Poste ont fait parlé d’elles l’an dernier, cela devrait être aussi le cas pour cette nouvelle saison qui démarre en ce lundi 31 août 2020. En effet, on ne peut qu’imaginer la frustration des deux animateurs rivaux, Cyril Hanouna sur C8 et Yann Barthès sur TMC, de ne pas pouvoir terminer les saisons de leurs émissions respectives dans les règles de l’art. En effet, les diffusions des émissions avaient été complètement perturbées par la crise sanitaire du coronavirus. Si les deux animateurs ont essayé tant bien que mal de rattraper les pots cassés, cela a été une véritable douche froide au niveau des audiences, notamment pour Cyril Hanouna qui a dû revoir plusieurs fois sa copie sur C8, après quelques émissions jugées catastrophiques par certains.

On imagine bien que cette année, les deux rivaux vont vouloir mettre les bouchées double pour donner envie aux téléspectateurs de revenir à l’antenne ! Et pour cela, il est indispensable de se renouveler d’année en année, sans quoi les téléspectateurs peuvent rapidement changer de chaîne. Cela est d’autant plus le cas aujourd’hui où la bataille est plus difficile que jamais, avec de nouveaux concurrents comme Cyril Lignac et le retour de son émission “Tous en cuisine” très appréciée pendant le confinement.

Mais alors que les chaînes s’affrontent sur cette case horaire de l’”access prime-time”, comment Yann Barthès va-t-il pouvoir se préparer à affronter Cyril Hanouna et Cyril Lignac à l’antenne ? Et bien il semble que l’animateur et toute son équipe aient bel et bien réfléchi au sujet tout l’été et sont maintenant prêts pour cette nouvelle saison…

Yann Barthès : de nouvelles chroniqueuses pour féminiser son émission ?

Alors que les chroniqueuses de Touche Pas à Mon Poste sont très souvent appréciées pour leur physique (comme Agathe Auproux, Kelly Vedovelli, ou encore Enora Malagré), ce n’est pas toujours le cas des chroniqueuses que l’on peut retrouver dans l’émission de Yann Barthès, Quotidien. Et pour cause, l’émission de TMC veut avant tout se différencier sur le fond et sur la forme…

Afin d’enfoncer le clou et de montrer la différence de son émission avec celle de Cyril Hanouna, on va donc pouvoir retrouver plusieurs visages féminins qui devraient faire leur effet. A commencer par Maïa Mazaurette, une chroniqueuse que les téléspectateurs ont pu voir lors de la fin de la dernière saison, qui officialise son arrivée dans Quotidien cette année. Cette dernière a fait ses armes dans plusieurs médias reconnus comme Le Monde ou encore France 3 à la télévision. Mais la réelle surprise de l’émission cette année réside dans deux nouvelles recrues sur lesquelles TMC mise cette année : Ambre Chalumeau et Sophie Dupont.

Sophie Dupont, que l’on a pu également voir précédemment dans Quotidien, est très appréciée par les téléspectateurs de BFM TV où elle était anciennement journaliste. Elle devrait cette année remplacer Salhia Braklhia qui a décidé de quitter l’émission pour l’émission matinale de Franceinfo. Quant à Ambre Chalumeau, on a pu la lire par le passé dans des revues très “branchées” comme Society ou encore Rolling Stone, mais également écouter sa voix sur la radio parisienne Radio Nova. Dans les coulisses, comme le rapporte un article de Voici, l’émission était encore trop masculine et faisait même penser à une équipe de foot selon une source interne.

Grâce à l’arrivée de ces deux chroniqueuses, Quotidien peut enfin se targuer d’arriver à la parité dans son équipe : une façon d’envoyer un nouveau tacle à Cyril Hanouna ?