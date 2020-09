Xavier Dupont de Ligonnès : une personne de la famille a participé à la série de M6 !

Xavier Dupont de Ligonnès a selon les suspicions assassiné sa famille avant de disparaître. Après la publication d’une enquête dans le magazine Society et un nouveau Prime sur la TNT avec Morandini, c’est au tour de la série de M6 d’être partagée. La date de diffusion est déjà connue puisque vous avez rendez-vous le 15 septembre prochain. La production est baptisée Un homme ordinaire et un membre de la famille a participé. En effet, il a pu donner quelques éléments pour le tournage.

Des similitudes et de nombreux changements

Il est important de préciser que dans cette fiction, vous n’aurez pas les vrais noms, Xavier Dupont de Ligonnès n’apparaît donc pas dans le générique. C’est aussi le cas des lieux du drame, la série ne se déroule pas à Nantes, mais à Lyon. Pierre Aknine est à l’origine de cette production, il a toutefois affirmé que l’affaire avait été utilisée pour la conception du scénario. Dans les colonnes de Paris Match, il a même fait d’autres déclarations concernant la construction de cette histoire.

Un homme ordinaire: M6 diffusera sa série sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès le mois prochain https://t.co/mivBH3fAWU pic.twitter.com/ICxfJ7BmlK — BFMTV (@BFMTV) August 25, 2020

Pour les besoins de cette série, le frère d’Agnès, la femme de Xavier Dupont de Ligonnès a participé .

. Guillaume Hodanger qui a donc perdu sa soeur il y a près de 9 ans a gardé le silence jusqu’à maintenant.

Il a toutefois accepté de participer à l’élaboration de cette série.

Le metteur en scène révèle que sa présence a été importante puisqu’il a notamment permis de cerner un peu mieux la famille de Xavier Dupont de Ligonnès. Pour que la réalité soit aussi au rendez-vous, il a décidé de s’entourer de plusieurs journalistes qui avaient traité cette affaire il y a 9 ans, mais également d’un psychanalyste, et même de policiers. Les fans de séries attendent donc celle-ci avec la plus grande impatience et elle sera dévoilée le 15 septembre sur la sixième chaîne. Il est important de préciser que plusieurs documentaires ont déjà vu le jour pour cette affaire, car elle est très intrigante. Malgré les années passées, les autorités ne savent toujours pas si Xavier Dupont de Ligonnès est vivant ou mort.

La mini-série "Un homme ordinaire" inspirée de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès avec Arnaud Ducret sera diffusée à partir du 15 septembre sur M6. pic.twitter.com/v8nHGcW1u9 — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) August 26, 2020

Arnaud Ducret revient dans cette série

Arnaud Ducret pourrait donc s’offrir un second succès puisqu’il a déjà été au casting de Pourquoi je vis, le biopic en hommage à Grégory Lemarchal. Sa prestation dans le rôle du père de famille a été largement appréciée par les fans du genre et du chanteur. De plus, le téléfilm proposé sur TF1 a rassemblé plus de 7 millions de personnes avec les deux parties. Le succès est donc au rendez-vous et il pourrait confirmer cet essai le 15 septembre prochain. En effet, il a notamment été invité à rejoindre le casting puisque sa ressemblance avec Xavier Dupont de Ligonnès est frappante.

Le @festivalfiction de La Rochelle s’ouvre ce soir avec la projection de la série-événement à venir « Un homme ordinaire » 4×52’ pour @M6 avec #ArnaudDucret et #EmilieDequenne ✨ produit par @AgenceCAPA pic.twitter.com/TE5BFyS9jx — Newen (@newencontent) September 11, 2019

Vous avez déjà pu découvrir quelques images sur les réseaux sociaux et il est vrai que l’acteur a un air de Xavier Dupont de Ligonnès. Dans tous les cas, la promesse est sympathique même si nous savons que les données inédites ne seront pas au rendez-vous. Il s’agit d’une enquête qui est toujours en cours, certains éléments ont donc été modifiés. Toutefois, le metteur en scène s’est inspiré de l’affaire de Xavier Dupont de Ligonnès et la série devrait s’approcher de la réalité. Il y a quelques semaines, Netflix proposait un documentaire pour tenter d’avoir des éléments nouveaux.