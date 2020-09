Wejdene feat Aya Nakamura : les deux stars pourraient casser les plateformes de streaming

D’un côté, vous avez le phénomène du moment à savoir Wejdene que vous entendez partout à la radio. Avec son album baptisé 16, elle lève le voile sur son âge, mais elle propose aussi des titres qui ont fait danser une bonne partie de la France. De l’autre, vous avez aussi un phénomène à savoir Aya Nakamura qui suscite toujours l’engouement avec ses titres. Le dernier clip a d’ailleurs été très apprécié avec, par exemple, la prestation de l’humoriste Camille Lellouche. Toutefois, une photo a éveillé la curiosité de tous les fans, car les deux stars pourraient-elles proposer un feat ?

Aya Nakamura et Wejdene réunies sur une photo mystérieuse

Il faut savoir que les deux jeunes femmes peuvent clairement poser sur une photo sans qu’un feat soit forcément en préparation. Dans tous les cas, le cliché a fait couler beaucoup d’encre, car Aya Nakamura et Wejdene suscitent la curiosité. Si toutefois, les deux stars du moment proposent un feat, il y a de grandes chances pour que le succès explose les Charts. Si elles n’ont pas eu l’idée d’une telle collaboration, elles ont par contre pu jauger l’engouement suscité.

Les fans aimeraient beaucoup qu’un featuring soit organisé entre Wejdene et Aya Nakamura .

. L’album de la jeune femme est prévu pour le 25 septembre, c’est peut-être une photo teasing.

De ce fait, sur cet opus, Wejdene pourrait donc vous réserver une belle surprise avec une collaboration inédite.

Avec la publication de l’album sur l’ensemble des plateformes de streaming, il y a de grandes chances pour que les écoutes soient nombreuses.

Wejdene et Aya Nakamura ont même partagé une story sur laquelle vous pouvez découvrir leur sourire qui en dit long sur leur bonheur de se retrouver. Il faudra bien sûr patienter encore deux jours pour savoir si les deux jeunes femmes sont prêtes à casser les plateformes de streaming. Au vu de l’engouement suscité pour un titre ou un clip, les risques que le succès soit très élevé sont importants. Ce serait aussi une collaboration qui leur permettrait d’asseoir un peu plus leur notoriété.

Vers un futur hit signé Aya et Wejdene ?

Impossible que le flop soit au rendez-vous, car Wejdene et Aya Nakamura pèsent très lourd sur le marché de la musique en France. D’un côté, vous avez l’interprète de Coco ou encore d’Anissa, ces deux titres ont largement enflammé le web et vous avez pu danser tout au long des vacances d’été. De l’autre, il y a Aya Nakamura, qu’il est sans doute inutile de présenter depuis son succès incroyable avec Pookie. Bien sûr, même si vous n’appréciez pas cette musique, vous pourrez tout de même reconnaître qu’elles ont les clés pour partager des succès.

Vous avez alors rendez-vous dans les bacs le 25 septembre pour avoir la réponse concernant l’éventuel feat entre Wejdene et Aya Nakamura. N’hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux, car elles pourraient aussi vous réserver quelques surprises avec des vidéos et des clichés. Aujourd’hui, Wejdene et Aya sont appréciées par la jeune génération, l’ancienne ne comprend pas forcément ce succès ou encore les paroles. En effet, si vous n’êtes pas familier de ce milieu, vous aurez sans doute besoin d’un dictionnaire pour comprendre l’intégralité des chansons. La star montante de la pop et la Queen Aya comme certains peuvent la nommer s’apprêtent-elles à enflammer le dancefloor ?