Vianney son message bouleversant est très émouvant sur le cancer pendant The Voice Kids !

On peut dire que Vianney est plus que jamais présent dans l’actualité médiatique pour cette rentrée exceptionnelle. Avec une actualité musicale chargée, on le retrouve en effet dans un des programmes phares de TF1 : The Voice Kids ! Mais pour autant, Vianney n’apparaît pas dans le télécrochet en tant que coach ! En effet, pour cette nouvelle saison, on retrouve le chanteur dans un rôle qui lui va à ravir…

Vianney : le chanteur est très touchant dans The Voice Kids !

Cette année, les coachs de The Voice Kids ont pu avoir la chance de faire appel à des amis lors des battles de l’émission. On a ainsi pu retrouver depuis la semaine dernière la chanteuse Jennifer avec Matt Pokora, Soprano avec Dadju, et Patrick Fiori avec le comédien Michaël Youn. Quant à Kendji Girac, il a choisi d’inviter Vianney pour ces sessions endiablés ! Et depuis que l’on a pu voir des premiers extraits de Vianney réagir aux interprétations des enfants, le moins que l’on puisse dire c’est que l’émotion aura été au rendez-vous !

Ce dernier s’est d’ailleurs confié dans une interview au journal Le Parisien où il a affirmé qu’il pourrait être prochainement un des prochains jurys de The Voice : un rôle qui serait très différent de celui qu’il arbore dans The Voice Kids puisqu’il a affirmé vouloir être assez “cash”. Une attitude qui serait l’occasion pour lui de montrer une tout autre facette de son personnage… En revanche, c’est dans une posture bien plus attendrissante dans laquelle on a pu le voir tout dernièrement sur Instagram, dans une publication émouvante…

Vianney : son message alarmant concernant ses rêves d’enfants…

Qui n’a pas eu des rêves lorsqu’il était enfant ? Et bien le chanteur Vianney les a partagé sur les réseaux sociaux sur son compte Instagram, où il admet volontiers qu’il voulait faire du bricolage avec des véhicules 2 roues (des motos ou des vélos), mais aussi faire de la chanson !

Bien que l’on ne connaisse que peu de choses concernant les passions du chanteur, le moins que l’on puisse dire est qu’il a en partie réussi ! Mais Vianney estime qu’il a eu de la chance, comme on peut le voir aujourd’hui dans le succès de sa carrière. En effet, le petit garçon qu’il était et que l’on voit dans sa publication ne se doutait probablement pas du succès fulgurant qu’il allait connaître.

Mais si le chanteur populaire a pris la parole à ce sujet, c’est avant tout pour s’engager dans le cadre d’une cause importante à ses yeux. Le chanteur s’est ainsi engagé aux côtés de l’organisme Gustave Roussy qui consiste à vouloir guérir le cancer chez les jeunes enfants. Il estime en effet qu’il n’aurait jamais pu réussir ses rêves d’enfants s’il avait eu un cancer plus jeune et que cet organisme n’existait pas. Mais a-t-il eu cette grave maladie étant plus jeune ? Le chanteur Vianney sème le doute à ce sujet, car son commentaire reste très ambiguë comme l’ont signalé certains internautes.

Quoi qu’il en soit, cette publication devrait contribuer à booster le nombre de dons envers cet organisme qui le mérite. Il faut dire que l’année 2020 aura été difficile avec la crise sanitaire du coronavirus notamment, et que les ondes positives sont plus que nécessaires dans ce contexte difficile. Espérons que le message qu’essaie de porter Vianney sera aussi réussi que sa carrière !