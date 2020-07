Vacances d’été : ces influenceurs « voyage » vont vous faire redécouvrir… la France

L’été sera peut-être chaud, mais il sera surtout en France. C’est maintenant devenue une évidence : voyage à l’étranger parait difficile ces temps-ci. Avec la crise du coronavirus, les vacances d’été sont plus que jamais compromises. Un souci de taille pour tous les Français qui rêvait de grand air et de plages paradisiaques. Pourtant, la France est remplie de paysages magnifiques, d’eau turquoise, de plages au sable fin et de chemins de randonnée insoupçonnés, mis en avant par les influenceurs voyage.

Les influenceurs en action

Si les influenceurs voyage ont toujours le chic pour nous faire découvrir des endroits incroyables dans le monde entier, leur métier a particulièrement souffert de la crise du coronavirus et du confinement. Pendant cette période difficile où chacun a dû rester chez soi, les influenceurs voyage ont pu ainsi réfléchir aux mois qui allaient suivre. Que faire alors que voyager n’est plus, ou que très peu permis ? La solution était donc toute trouvée : visiter, revisiter et encore visiter la France, en long en large et en travers. Une occasion rêvée pour ces blogueurs, qui font rêver tous les passionnés de voyage, pour se rapprocher un peu plus de leurs abonnés, et ainsi leur montrer des endroits qu’ils croyaient connaitre.

Bruno Maltor, premier blogueur voyage de France

Parmi eux : Bruno Maltor. Le premier blogueur « voyage » de France en terme d’audiences est suivi quotidiennement par près de 900.000 personnes sur les réseaux sociaux : 200.000 sur Facebook, 175.000 sur Youtube, 297.000 sur Instagram, et 15.000 sur Twitter. Le Français, qui voyage autour du monde depuis maintenant huit ans, a ainsi décidé de faire le tour de France. Avec le hashtag « cet été, je visite la France » fièrement inscrit sur sa bio Instagram, Bruno Maltor s’est engagé à faire redécouvrir la France aux Français. À travers des photos magnifiques et des vidéos sur Youtube, dans lesquelles il raconte en détails ses séjours (quels spots aller voir, quelles activités privilégier, etc.) Bruno Maltor a su conquérir le cœur des Français qui chaque jour lui envoient des photos de lieux qu’il a lui-même partagé. Le signe que le jeune blogueur a une vraie influence.

Les régions plus que ravies

Une initiative reprise aussi par Thibault et Capucine, @Travelmehappy, influenceurs voyage depuis plus de 7 ans ou encore Adeline, @Onmetlesvoiles, jeune blogueuse voyage, qui ravit les régions. Les influenceurs sont, en effet, devenus des objets de communication. Pour leur campagne, les offices du tourisme, les régions elles-mêmes n’hésitent pas à faire appel à eux, parfois en les rémunérant. Si les retombées ne sont pas vraiment visibles, les blogueurs voyage touchent énormément de personnes. Des personnes qui regardent toujours les stories et autres photos publiées par leurs instagrameurs préférés, et qui mettent donc de côté ces quelques idées pour leurs futurs voyages. Espérons donc pour les régions qu’ils se feront bien en France.

Les influenceurs voyage à suivre :