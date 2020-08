Vacances : découvrez le prix exorbitant de la maison de vacances du couple royal Kate et William

Le gouvernement de Boris Johnson a cette année conseillé aux Britanniques de limiter leurs

déplacements à l’outre-Manche. C’est pour cette simple raison qu’ils auraient choisi ce lieu de

vacances et non l’île Moustique. Géographiquement peu éloignés de leur domicile, le prince William

et sa femme n’ont pas non plus cédé à l’envie d’un dépaysement total.

Des vacances royales à la hauteur du portefeuille

Loin de les renommer les « Robinsons », les Cambridge se sont installés dans une des propriétés du prince Charles. Kate, William et leurs trois enfants se prélassent ainsi dans la fastueuse villa Dolphin House habillée de pierre grise et entourée d’un immense jardin fleuri et arboré sur l’île de Tresco.

Leur quotidien se rythme à ouvrir les yeux chaque matin et admirer l’imprenable vue sur la mer et les terres de l’archipel qu’offre le cottage. Les enfants peuvent s’épanouir et courir dans les six

chambres qui comportent chacune une salle de bain, une sublime cuisine équipée ultra-lumineuse

jusqu’au patio pour se prélasser, bercés par le bruit des vagues.

L’espace de jeu est plus que raisonnable pour un prix qui ne peut s’en vanter… Le domaine est connu du grand public, car le prince Charles le propose à la location pour la modique somme de 5000 livres sterling la semaine, soit 5554 euros.

Vacances nostalgiques

Ce lieu de vie, adresse préférée du prince Charles, est soutenu par des murs gorgés d’histoires et d’émotion. Charles de Galles s’y était rendu en 1989, accompagné de l’emblématique Lady Diana, de son frère cadet le prince Harry et du duc de Cornouailles.

La famille britannique se disperse

Son Altesse Royale, la reine d’Angleterre, s’est quant à elle rendue dans sa résidence à Balmoral comme à son habitude. Malgré la crise liée au Coronavirus, et l’impossibilité d’ouvrir le château au public cette année, la reine compte y séjourner jusqu’à la fin de l’été et subvenir elle-même aux frais d’entretien de sa propriété. Ses longues balades à cheval sont partagées avec son époux, le prince Philip qui la rejoint en vacances.

« Les modalités seront organisées en fonction de certaines directives. Le couple y restera probablement jusqu’à septembre et leur famille devrait leur rendre visite » a expliqué la correspondante royale Rebecca English.

Le Prince Charles, Camilla Parker Bowles et les Cambridge y ont déjà fait escale. Les Sussex quant à eux n’ont toujours pas montré leur joli minois.