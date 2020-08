Un sportif professionnel se lance dans la chanson avec l’aide de Justin Bieber

Le champion de Formule 1 Lewis Hamilton va-t-il s’emparer des charts du monde entier avec ses nouvelles chansons ? C’est tout le mal qu’on lui souhaite puisqu’il aimerait se lancer dans une carrière musicale, pour le moment en marge de sa profession de pilote. Il suivrait les pas d’un Yannick Noah, champion de tennis, qui a mis de côté les raquettes pour embrasser pleinement une carrière de chanteur, avec tout le succès qu’on lui connait.

Et Lewis Hamilton ne fait pas les choses à moitié puisqu’il s’est offert les services de la coach vocale de Justin Bieber. On sait les deux stars proches, il ne serait donc pas étonnant que le chanteur de Yummy et Intentions lui ait donné son numéro pour qu’il puisse travailler sa voix.

Lewis Hamilton a toujours été fan de musique

Le sportif joue de la guitare depuis l’âge de 13 ans et n’a visiblement jamais mis de côté son envie d’évoluer dans l’industrie musicale, malgré son succès en formule 1 (il est sextuple champion). Sans avoir une carrière musicale, il a baigné dans le milieu, notamment par l’intermédiaire de son ex, Nicole Scherzinger. La jeune femme est en effet la chanteuse principale du groupe à succès Pussycat Dolls. Les cinq artistes se sont d’ailleurs reformées récemment, l’occasion pour elle d’offrir un nouveau titre dansant à leurs fans (React) avant d’entamer une tournée (décalée à cause de l’épidémie de la COVID-19).

Il semblerait désormais vouloir travailler sa voix pour la perfectionner et être prêt à envahir les radios avec des tubes. La coach vocale qui travaille avec lui, qui n’est autre que celle qui coache également le chanteur Justin Bieber se montre d’ailleurs très enthousiaste quant au talent de Lewis Hamilton : « Je n’ai aucun doute que sa nouvelle musique va résonner auprès du plus grand nombre » a-t-elle dit au sujet de son élève.

Un premier essai avec Christina Aguilera en 2018

Les plus curieux peuvent se faire une idée de la voix de Lewis Hamilton en écoutant la chanson Pipe qu’il a partagé avec Christina Aiguilera il y a deux ans. Le garçon y chante un couplet aux résonances pop, rap et R’N’B. A l’origine, il devait enregistrer ce morceau en tout anonymat, mais cela ne s’est pas passé comme prévu :

« J’ai eu 2 heures pour écrire mon couplet et enregistrer. Le but était de sortir la musique sous un nom différent afin que vous puissiez entendre la musique d’abord et que vous sachiez plus tard que c’était moi, mais ça n’a pas été le cas. » Avant d’ajouter : « Je suis tellement honoré et reconnaissant envers Christina Aguilera de m’avoir donné la possibilité d’enregistrer. J’ai tellement de respect pour elle et ce qu’elle fait dans l’industrie musicale »

En 2015 déjà, il parlait de son envie de changer de carrière pour s’essayer à la chanson : « Je veux partager ça avec mes fans. Je veux voir ce qu’ils en pensent. Mon éthique de travail est exactement la même ici que sur la piste. Mais c’est ici que je peux être moi-même. La musique est une de mes plus grandes passions depuis que je suis très jeune. Grâce à elle, je peux être vulnérable. Je peux montrer une facette de moi que les gens n’ont pas l’habitude de voir. Ça a commencé en étant un passe-temps, mais c’est de plus en plus sérieux… Quand je ne m’entraîne pas ou que je ne me prépare pas pour une course, je suis en studio d’enregistrement »

Tony Parker a tenté une carrière musicale avec succès

En France, voir un sportif professionnel se lancer dans une aventure musicale nous fait évidemment penser à Yannick Noah, mais également à Tony Parker. Alors star de basket aux États-Uni (et pour l’équipe de France), celui qui était à l’époque le mari d’Eva Longoria s’est lancé dans le rap avec l’album Tony Parker.

Et le succès a été au rendez-vous puisque les français ont acheté son album par centaines de millier. On souhaite à Lewis Hamilton la même carrière que nos représentants nationaux. Mais cela semble bien parti puisqu’il est bien entouré.