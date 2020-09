Un acteur d’Harry Poter a été très surpris par la mort de son personnage

J.K Rowling a marqué l’histoire de la littérature avec Harry Potter. L’auteure a offert au monde entier une histoire riche, profonde et émouvante, celle d’un jeune sorcier orphelin dont le destin change lorsque Voldemort, le terrible mage noir, fait son grand retour. L’auteure met dans son texte toutes ses obsessions, s’inspire des grandes lignes de la Seconde Guerre Mondiale (un homme despote cherche à éliminer tous les sangs impurs) et créent de toutes pièces une galerie de personnages très attachants, dont le trio de tête, Harry, Hermione et Ron.

Une franchise qui évolue vers la noirceur

Les premiers livres, plus enfantins, ont laissé place à des ouvrages à la noirceur bien plus notable, jusqu’au septième et dernier chapitre, Les Reliques de la mort. Cet ouvrage marque la fin d’une saga qui a passionné des millions de lecteurs à travers le monde et J.K Rowling voit les choses en grand puisque c’est une terrifiante et spectaculaire guerre qui se déroule sous nos yeux. Elle oppose les occupants de Poudlard (élèves, professeurs, membres de l’ordre du Phénix) à Voldemort et ses sbires.

Avant la lecture de l’opus, on savait qu’il y aurait des morts. J.K Rowling l’a prouvé dans le passé, en tuant notamment Sirius Black, seule famille de Harry, ou encore Dumbledore, le mentor du jeune sorcier. Avec ce dernier livre, elle n’hésite pas à tuer des personnages emblématiques, comme le professeur Lupin et sa femme Tonks. Mais c’est également un membre de la famille Wealsey qui perd la vie puisque Fred succombe pendant la bataille finale. Et son interprète a été très choqué.

James Phelps a été surpris en découvrant le destin de son personnage

Les acteurs de la franchise qui donnent vie aux héros créés par J.K Rowling n’étaient pas tenus au courant du destin de leur personnage en avant-première. L’auteure a seulement informé Alan Rickman quant au réel rôle joué par le professeur Rogue afin que celui-ci adapte son jeu. Mais pour les autres, le mystère était au rendez-vous jusqu’à la parution des livres. Et c’est en lisant le dernier tome que James Phelps, interprète de Fred, a découvert le sort réservé à son personnage.

« J’étais en voyage au Japon à ce moment-là. Pour mon trajet en train, j’avais réussi à mettre la main sur le dernier livre Harry Potter, tout juste sorti en anglais. Et là, je lis que Fred meurt. J’étais extrêmement surpris, et j’ai compris à quel point j’étais attaché à ce personnage« . Le comédien étant tant choqué qu’il n’a pas vu venir le contrôleur qui vérifiait son titre de transport. Il me disait ‘votre billet, votre billet’. Le regard vide, je lui ai dit ‘eh mon pote, je viens de mourir, alors laisse-moi un peu de temps stp« .

J.K Rowling regrette d’avoir tué Fred !

Sur Twitter, l’auteure est très active. Et elle n’hésite pas à revenir sur sa propre création, que ce soit pour clarifier certaines de ses intentions (elle avait dit sur le réseau social à l’oiseau bleu que Dumbledore était bel et bien homosexuel) ou pour exprimer des regrets autour de ses écrits. Et figurez-vous qu’elle s’est excusée d’avoir tué ce pauvre Fred pendant la bataille finale de Poudlard.

Elle avait en effet écrit les mots suivants sur Twitter : « Aujourd’hui, j’aimerais juste vous dire : Je suis vraiment désolée pour Fred. *baisse la tête pour accepter votre courroux* ».

Elle explique que cette mort a pour elle été la pire à écrire. En effet, les internautes ont répondu à ce tweet en expliquant qu’elle pourrait s’excuser pour toutes les autres morts qui ont traumatisé les lecteurs tant il s’était attaché aux personnages. Elle a donc répondu ainsi : « Je pensais que je pourrais donner mes excuses pour un mort par anniversaire. Fred a été le pire pour moi donc j’ai commencé avec lui« .

Que James Phelps se rassure. Si cela a été dur pour lui de voir le personnage qu’il interprète mourir, cela a vraisemblablement été dur à écrire pour J.K Rowling et encore plus dur à lire pour les fans de la saga.