TPMP : un chroniqueur emblématique quitte l’émission ! Cyril Hanouna va-t-il s’en remettre ?

Hier, C que du kif diffusait son dernier épisode. TPMP revient à la rentrée, les téléspectateurs vont donc être contents ! Mais un chroniqueur, pilier de l'émission, a décidé de partir vers de nouveaux horizons...

Ce vendredi 19 juin, C que du kif tournait sa dernière émission. Pour l’occasion, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont allés dans les rues de Paris où ils ont offert des dizaines de cadeaux à leurs fans. L’animateur de C8 a également payé les notes de tous les clients d’un café.

"C'était une saison avec une excellente ambiance" @Cyrilhanouna fait le bilan et annonce le programme pour la rentrée 😉 Baba tient à remercier son public : vous ne le lâchez pas et il continuera de vous le rendre 😍 Un grand merci à tous 🤩 #TPMP #CeSoirChezBaba #CQueDuKif 🥳 — TPMP (@TPMP) June 19, 2020

Il y avait trouvé par surprise Jean Roch, le célèbre homme d’affaires possédant le club VIP Room très réputé à Paris. Ce dernier a poussé un coup de gueule contre le Gouvernement pour qu’il trouve une solution pour tous les clubbers qui se trouvaient sans travail depuis le 17 mars. Lui-même a dû prendre la décision de fermer le VIP Room, pourtant si côté. Cyril Hanouna a décidé de lui apporter son soutien et de diffuser ce qu’il avait à dire en direct de C que du kif.

TPMP : un chroniqueur emblématique quitte l’émission, personne ne s’y attendait

A la rentrée, les téléspectateurs pourront de nouveau retrouver TPMP sur C8. C’est une très bonne nouvelle qui ravit les fans. Pourtant, ils vont vite déchanter quand ils vont apprendre la nouvelle qui suit… Un chroniqueur emblématique de TPMP a décidé de partir de l’émission pour s’ouvrir à d’autres opportunités ! Coup de tonnerre, personne ne s’y attendait et Cyril Hanouna vient de perdre un véritable pilier de l’émission.

C’est donc Matthieu Delormeau qui a annoncé ce vendredi 19 juin qu’il quittait TPMP. Il a appris son départ aux journalistes du Parisien, peu après avoir annoncé l’arrêt de TPMP People.

Matthieu Delormeau fait partie intégrante de TPMP, cela faisait déjà 5 saisons qu’il avait intégré l’équipe de chroniqueurs. Lorsqu’il était malade pendant le confinement, les internautes demandaient sans cesse des nouvelles de lui. Ils souhaitaient qu’il revienne dans l’émission. En effet, c’est une personnalité très appréciée par les téléspectateurs et Cyril Hanouna perd un atout.

Merci à @C8TV et @Cyrilhanouna aux chroniqueurs, aux équipes de @h2oprodoff et surtout… à vous pour ces belles années ❤️ https://t.co/vEfbvK5vgH — Matthieu Delormeau (@Mdelormeau) June 19, 2020

Le chroniqueur de 46 ans a expliqué son choix à nos confrères du Parisien. Il déclare donc que « tout a une fin » et qu’il souhaite vivre de nouvelles aventures. Il l’a déjà annoncé à Cyril Hanouna il y a quelques jours et ce dernier a accepté cette décision. Matthieu Delormeau insiste qu’il ne cherche pas un « travail » mais bien un « projet ». Il veut découvrir d’autres horizons et rajouter des cordes à son arc. Télévision, radio, théâtre, cinéma… il ne se fixe aucune limite.

TPMP : Matthieu Delormeau veut de nouveaux projets

Le chroniqueur a cependant avoué qu’il avait mis du temps avant de prendre cette décision. Il adore son travail avec Cyril Hanouna et il a adoré cette dernière saison où il a pris beaucoup de plaisir sur le plateau de C8. Cependant, il a peur de se lasser et est donc content de partir avant que l’ambiance soit plus pesante pour lui.

« Je préfère partir en me disant que tout va bien, plutôt que de me dire, un jour, comme Enora, que je ne m’amuse plus. Au fond, je suis content de partir après une saison joyeuse« . a-t-il expliqué, sûr de lui.

En tous cas, Matthieu Delormeau prend des risques ! En effet, il part sans avoir l’assurance d’avoir un nouveau projet et n’a donc pas de rémunération assurée. Pour l’instant, il n’a pas de planning et il ne sait pas ce qu’il va faire à la rentrée. Le journaliste de 46 ans a décidé de partir sans discuter avec personne d’un potentiel contrat.

TPMP : Matthieu Delormeau prend des risques en quittant Cyril Hanouna !

Il sait que c’est un très gros risque car il était très bien payé par la Production de TPMP. De plus, le climat actuel n’est pas en sa faveur car les médias ont pris un sacré coup avec le coronavirus. Après plusieurs semaines d’inactivité, ils ont été obligés de licencier du monde pour sauver leurs sociétés.

« C’est un risque, surtout au moment où beaucoup de médias licencient ! Je n’ai pas de famille à nourrir, donc c’est plus facile pour moi de prendre ce genre de décision » a-t-il déclaré au Parisien. Si cette situation peut être très stressante pour de nombreuses personnes, Matthieu Delormeau reste serein.

Selon ses dires, Cyril Hanouna et lui restent en très bons termes et l’animateur de C8 lui a même dit qu’il aurait toujours sa place dans la bande. Son départ va beaucoup attrister les fans de TPMP mais on lui souhaite une belle réussite dans ses futurs projets !