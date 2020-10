TPMP : Bernard Montiel critique avec violence Laeticia Hallyday, découvrez ses propos chocs !

Si Laeticia Hallyday était une personnalité appréciée lorsque son très célèbre époux était encore en vie, sa popularité a chuté suite à la mort du chanteur français. Pourquoi ? A cause d’une décision prise par l’artiste de son vivant (mais qui s’est faite dans le plus grand des secrets), lui qui aurait voulu déshériter ses deux premiers enfants (David et Laura). Mais si cela est possible aux États-Unis, cela ne peut guère se faire en France. Une bataille judiciaire s’est lancée sous les yeux du grand public qui a immédiatement pris position pour les deux enfants de Johnny, reniés et blessés. Cette affaire a fait grand bruit pendant de longs mois, et l’émission Touche pas à mon poste est revenue plus d’une fois sur cette affaire.

Laeticia Hallyday a convaincu certains chroniqueurs

TF1 s’est offert une belle exclusivité dans Sept à Huit avec l’entretien exclusif que Laeticia Hallyday leur a accordé. La jeune femme a parlé avec beaucoup d’émotion de son mari et de sa maladie, expliquant qu’elle a su avant lui qu’il était malade mais qu’elle n’avait pas souhaité directement lui dire. Elle s’est également confiée sur sa nouvelle histoire d’amour, expliquant que cela avait été dur pour elle de se dire qu’il lui était possible d’aimer à nouveau. Cet entretien s’est fait en marge de la promotion de Johnny Hallyday : son rêve américain, un nouveau coffret qui sortira le 23 octobre prochain.

Certains chroniqueurs ont été touchés par les propos tenus par Laeticia, comme Kelly Vedovelli qui a expliqué qu’elle l’a trouvé plus naturelle, moins stratégique que par le passé. Mais Bernard Montiel, qui s’est déjà montré très critique envers la veuve de Johnny par le passé, a une nouvelle fois utilisé des mots durs pour parler d’elle et de cette interview.

L’oscar de la meilleure actrice pour Laeticia ?

On attendait avec impatience la réaction de Bernard Montiel sur cette interview, lui qui est un ami du chanteur décédé et qui regrette toutes les décisions prises par sa veuve. Souriant et à l’aise, on s’attend à ce qu’ils rejoignent les autres chroniqueurs qui avaient pris la parole en annonçant qu’il a été convaincu par cette interview. Mais la réalité est tout autre. « Je vais lui décerner l’Oscar de la meilleure actrice » commence-t-il par dire, avant de justifier son propos. Selon lui, Laeticia Hallyday joue complètement la comédie, au point où elle est méconnaissable : « Déjà, elle n’a pas la même voix dans la vie« .

Pour Bernard Montiel, Laeticia Hallyday n’est absolument pas sincère. Selon lui, son passage en France n’est justifié que par la sortie du coffret, afin qu’elle puisse se faire le plus d’argent possible. Il explique en effet qu’elle n’en a que faire de la France, et que sa vie ne s’organise qu’autour de Los Angeles et Saint Barth. « Elle n’en a rien à foutre de la France » explique-t-il.

Bernard Montiel ne croit pas un mot de ce que dit Laeticia Hallyday

Le sens de la formule de Laeticia Hallyday ne plait à Bernard Montiel qui ne semble ne pas croire un seul mot qu’elle prononce. Il semble réellement remettre en doute sa sincérité et parle de mise en scène lorsqu’elle dit qu’elle veut « faire vivre Johnny dans le coeur des Français » (c’est de cette manière qu’elle justifie l’exploitation de l’image de son époux). Le chroniqueur de Touche pas à mon poste n’y va pas de main morte. Selon lui, cela lui permet surtout de « continuer d’aller chez Chanel et au restaurant« .

S’en est suivie une dispute avec le chroniqueur Gille Verdez qui trouve les mots de Bernard Montiel bien durs et qui n’a pas hésité à le traiter d’hypocrite car, selon lui, il aurait déjà placé ses amis dans Sept à Huit. Il ne veut pas qu’on reproche à Laeticia Hallyday de participer à l’émission de TF1 pour faire de la promotion alors qu’il fait de même pour ses amis. Le chroniqueur n’a pas voulu donner les noms des proches de Bernard Montiel qui, de son côté, semblait ne pas comprendre de quoi parler son acolyte.