Tous en Cuisine : L’animateur de l’émission, Cyril Lignac, a un nouveau projet qui risque de compromettre un possible retour du programme de M6 !

Les amateurs de cuisine sont toujours au rendez-vous pour suivre les nouvelles recettes proposées par le chef Cyril Lignac. Cependant, ce vendredi 17 septembre 2021, c’était le dernier épisode pour cette émission qui a fait le bonheur de plus d’un. Les fans quant à eux, espèrent grandement que Tous en cuisine revienne après quelques temps de pause. Toutefois, avec les futurs projets qui se profilent à l’horizon pour Cyril Lignac, c’est peu sûr…

C’est déjà fini !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tousencuisinerecette (@tousencuisinerecette)

C’est vraiment un pari gagnant pour M6 avec l’émission Tous en cuisine, présentée par Cyril Lignac. Apparue lors du 1er confinement, ce fût parfait pour les téléspectateurs qui y ont trouvé de quoi s’occuper sainement. Au départ tout seul, le chef se fait accompagner depuis un bon moment maintenant par Jérôme Anthony. Le concept n’a pas changé, et les fans l’aiment toujours autant.

Avec ses téléspectateurs et en direct sur M6, Cyril Lignac prépare une recette de cuisine facile à faire. Chacun chez soi, tout le monde cuisine au même moment. Quelques anonymes sont sélectionnés aussi pour apparaître depuis leur cuisine. Ils présentent ainsi leur repas au fur et à mesure, et bénéficient des conseils du chef.

Arrêté après un temps, Tous en cuisine est revenu peu après que le 2e confinement ait eu lieu. Cela a continué pendant un temps, mais ce vendredi 17 septembre 2021 a été la dernière. En effet, Cyril Lignac a fait la cuisine en direct une dernière fois sur M6, au grand regret des fans. Cependant, c’est une autre émission de cuisine tout aussi célèbre, qui vient prendre sa place. Il s’agit d’Objectif Top Chef, avec le chef Philippe Etchebest. Malgré tout, les fans de Tous en cuisine ne désespèrent pas que l’émission finisse par revenir.

Un projet d’envergure pour Cyril Lignac

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cyril Lignac (@cyril_lignac)

Les fans ne savent pas trop quoi penser en ce moment. Déjà, lorsqu’il faisait ses au-revoir à ses téléspectateurs, Cyril Lignac s’est exprimé d’une façon à laisser penser que le programme pourrait revenir dans un avenir proche. Après avoir remercié les fans et les invités, il a dit qu’ils se retrouveront très vite sur la chaîne M6. Du coup, nombreux sont ceux qui pensent que le programme reviendra, la déclaration ne ressemblant pas à des adieux véritables.

Au même moment, certains sont sceptiques à ce sujet, car il semble qu’un très grand projet attend Cyril Lignac dans un avenir très proche. Dans un média, on apprend que le célèbre chef étoilé Christian Constant s’apprête à quitter le 7ème arrondissement de Paris, le Café Constant sur sa propre décision. Il lui faut donc un successeur, et c’est à Cyril Lignac que cette institution sera confiée par la suite. Une lourde tâche qui va forcément prendre beaucoup de temps au célèbre chef.

De plus, Cyril Lignac en plus d’être un chef talentueux, est un homme d’affaires, puisqu’il est propriétaire de plusieurs restaurants. De ce fait, beaucoup doutent du fait qu’il puisse encore penser à revenir avec Tous en cuisine. On verra bien…