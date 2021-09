The Artist : Nagui tient bon malgré les audiences désastreuses de son émission, et apporte encore du changement !

Nagui n’a pas encore dit son dernier mot avec son émission The Artist. Alors que le programme a commencé avec des audiences terribles, il fait tout pour redresser la barre. Pour ce faire, il avait déjà intégré des modifications, mais cela n’a pas semblé suffire. Pour le 3e épisode de The Artist, l’animateur de France 2 a encore prévu de gros changements. Parviendra-t-il à faire la différence cette fois ?

Un nouveau concept qui laisse les internautes de marbres

Ça a débuté le 11 septembre 2021, pour The Artist, l’émission créée par Nagui. Concept original, émission encore jamais réalisée, et pourtant ce fut un flop monumental. L’animateur phare de France 2 y avait pourtant mis tous ses espoirs, vendant très bien la chose aux téléspectateurs. Sur le plateau de The Artist, des artistes auteurs compositeurs et interprètes anonymes sont passés, mais les téléspectateurs ont vite décroché. Le public n’a pas adhéré à ce programme du 1er coup, et depuis, le mari de Mélanie Page fait tout pour redresser la barre.

Malgré les modifications qu’il a apportées pour le second prime, qui fût moins long que le 1er, cela n’a pas suffit. Déçu par les audiences, l’animateur de 59 ans a adressé un message à son public il y a peu via son compte Instagram. Faisant le point de ce qui s’est déroulé jusque-là, il s’est voulu honnête. L’homme qui avait déjà reconnu ses torts par rapport à la programmation, à promis de grands changements pour la suite. Il a aussi rappelé à ses abonnés que la nouveauté était bien. Les exhortant à manifester plus d’intérêt pour l’émission.

Nagui persévérant, apporte des modifications à The Artist !

Il ne lâche donc rien Nagui, et continue de persévérer. D’ailleurs, cela commence par payer, puisque de célèbres artistes bien connus commencent par montrer leur soutien à l’animateur. Ainsi, il y aura de grands artistes qui seront dans The Artist le samedi prochain, aux côtés de Nagui. Parmi eux, les membres du jury, car oui, l’animateur a décidé encore une fois, de changer complètement. Ils seront 3 à savoir : Pascal Obispo, Gaëtan Roussel et Bénabar.

En dehors de ces célébrités, il y aura le célèbre groupe américain The Black Eyed Peas qui sera en guest dans l’émission, durant la soirée. Finalement, on peut dire que la persévérance de Nagui commence à payer, puisqu’il commence par recevoir de nombreux messages d’encouragements. Aussi, on dirait bien que l’animateur joue là le tout pour le tout avec son émission. Alors que ses abonnés resserrent les liens autour de lui pour le soutenir, sa femme Mélanie Page lui a aussi fait une belle déclaration pour l’encourager. On a aussi vu des messages de chanteurs comme Tom Frager par exemple.

Au tout début de cette aventure, Nagui avait confié qu’il était conscient de prendre un risque, car ce concept est sa pure création. C’est original, alors ça ne sera pas facile, surtout avec The Voice à la même heure. Cependant, l’animateur continue d’y croire, et on espère pour lui, que ses efforts finiront par payer.