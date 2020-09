Taclée par Cécile de Menibus, Capucine Anav répond et balance un scoop !

C’est une confrontation croustillante que nous voyons aujourd’hui sur les réseaux sociaux. Et celle-ci oppose Capucine Anav à Cécile de Ménibus. Et c’est la seconde qui a lancé les hostilités, sans mot, en faisant comprendre par le geste qu’elle n’était pas fan du livre qu’a écrit Capucine Anav. Mais cette dernière a usé de sa plume pour lui répondre, non pas sur des pages, mais sur les réseaux sociaux. On vous explique tout.

Cécile de Ménibus pas fan du livre de Capucine Anav ?

Tout vient d’un sketch diffusé par Sud Radio sur les réseaux sociaux. Cécile de Manibus, animatrice sur cette même chaîne de la matinale, se voit recevoir en cadeau de la part de Cédric Cizaire le livre Authentique, écrit des mains de Capucine Anav, connue depuis sa participation à Secret Story, et qu’elle a publié en 2018.

Visiblement, la chroniqueuse et journaliste ne semble pas appréciée les talents littéraires de celle qu’on aura pu voir autour de la table de Touche pas à mon poste (et cela à son importance pour la suite du clash) puisqu’elle a décidé, non pas de le lire comme il serait d’usage, mais de s’en servir pour rehausser l’un des pieds de son bureau. Pas l’utilisation première d’un livre, donc.

Ce qui est très certainement une blague n’a en tout cas pas plu à la jeune femme visée, qui a très vite été tenue au courant par ce sketch. Elle a donc décidé de répondre sur Twitter, et en a profité pour faire une révélation au sujet de sa relation avec Cécile de Ménibus.

Cécile de Ménibus a essayé d’intégrer TPMP grâce à Capucine Anav ?

Pas du genre à s’abattre, l’ancienne chroniqueuse de NRJ 12 a répondu à l’attaque de Cécile de Ménibus, et n’a pas tourné autour du pot.

« Elle devrait vraiment le lire. Elle qui m’a demandé pendant plusieurs années les contacts pour intégrer Touche pas à mon poste, je ne la vois toujours pas parmi les chroniqueurs. Mon livre peut donc lui être très utile. »

Capucine fait donc une belle révélation par ce tweet puisqu’elle annonce très clairement que Cécile de Ménibus aurait aimé rejoindre l’équipe de l’émission culte présentée par Cyril Hanouna. Et comme elle le souligne, nous n’avons pas encore eu la chance auprès des autres chroniqueurs, placée entre une Valérie Bénaïm et un Jean-Michel Maire.

Authentique : Capucine se livre et parle de sa vie intime

On peut comprendre pourquoi Capucine a réagit de la sorte puisque son livre, intitulé Authentique donc, est un vrai témoignage de sa vie. Il y dévoilait en effet des parties très intimes de son passé. Elle revenait sur ses troubles mentaux (elle a souffert d’anorexie lorsqu’elle était plus jeune) et abordait également sa carrière télévisuelle.

Pour rappel, après Secret Story, Capucine a énormément souffert de l’image que le public avait d’elle. Elle a participé aux Anges de la télé-réalité sur NRJ 12, durant la saison qui a vu exploser Nabilla grâce à elle (c’est Capucine qui avait oublié le fameux shampoing). Par la suite, elle aura participé en tant que chroniqueuse au Mag de la télé-réalité, en étant dirigée par Matthieu Delormeau.

Mais par la suite, elle se sera éloignée des plateaux de télévision. La jeune femme a sombré dans une profonde dépression dont elle aura eu du mal à s’extirper. Elle aura finalement rejoint l’équipe de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna étant convaincu qu’elle pourrait apporter un vent de fraîcheur. Elle y restera une saison et décidera de ne pas aller au-delà, car elle souhaitait développer une carrière de comédienne en théâtre. Elle était déjà la star d’une web série disponible sur Youtube intitulée En coloc.

Elle a montré en tout cas avec cette histoire qu’elle n’a pas langue dans sa poche et qu’elle sait toujours user de son répondant quand elle est attaquée. Cécile de Ménibus est désormais au courant et on ne l’y reprendra certainement pas. Pour les curieux, sachez que le livre Authentique de Capucine est toujours disponible à la vente, physique ou e-book.