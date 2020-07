Stéphane Plaza : il trouve un appartement d’exception pour son ami !

Stéphane Plaza fait partie des amis qu’il fait bon avoir dans son carnet d’adresses et ce n’est pas Jeanfi Janssens qui nous dira le contraire. C’est en effet avec beaucoup de fierté que ce dernier a pu prendre un cliché du panorama à couper le souffle dont il dispose à partir de son balcon, et le poster sur les réseaux sociaux avec pléthore de compliments pour son ami. Le Sacré Cœur est là devant lui et aucun obstacle ne vient obstruer la vue qu’il a sur l’un des plus beaux monuments de Paris.

Mais comment a-t-il fait pour dénicher pareille merveille ? La réponse est simple. Elle tient en un prénom et un nom : Stéphane Plaza, le célèbre agent immobilier et animateur de plusieurs émissions sur M6. Seul lui était capable de dénicher un tel bien au cœur de la capitale, pour le plus grand bonheur de son ami.

L’animateur de « recherche appartement ou maison » a mis la main à la pâte

Le challenge était de trouver au cœur de Paris, un appartement spacieux, avec de la verdure et une vue magnifique. En tout cas, c’était le souhait le plus cher de l’humoriste. Mais comment faire pour trouver pareille perle à Paris ? Même si de plus en plus de biens sont à vendre dans la capitale depuis le déconfinement, ce genre d’appartement est relativement rare et il faut avoir beaucoup de chances pour en trouver. Jeanfi Janssens était bien conscient qu’à lui seul il n’arriverait pas à réaliser son projet.

Heureusement pour lui qu’il existe une autre alternative. Il suffit qu’un de ses meilleurs amis s’appelle Stéphane Plaza, et qu’il lui demande de l’aide. En fait, l’animateur de M6 et le ch’ti sont des amis de longue date. C’est donc tout à fait naturellement que Jeanfi a fait appel à lui. Il va de soit que l’agent immobilier des stars, heureux de pouvoir aider son ami, a relevé le défi. Bien entendu, il a rapidement trouvé le bien correspondant aux rêves de son compère des « Grandes Gueules » et a fait en sorte que ce dernier puisse l’acquérir.

Ainsi Jeanfi Jenssens est désormais l’heureux propriétaire d’un nid douillet correspondant en tous points à ses souhaits et il l’a fait savoir : « Ma nouvelle vue pour ma nouvelle vie, merci mon Stéphane Plaza » écrit-il sur les réseaux sociaux. De quoi booster encore plus l’immense notoriété de son ami Stéphane qui est systématiquement sollicité par les stars.

Un ami aussi efficace que discret

Apparemment rien n’est impossible pour Stéphane Plaza, sa célébrité et son entregent font la différence. Son carnet d’adresse comporte de nombreuses personnalités et il est régulièrement mandaté par les plus grosses fortunes qu’elles soient célèbres ou plus discrètes, pour leur trouver l’immeuble de leurs rêves. Elles peuvent toutes compter sur l’efficacité de l’animateur qui plus est, sait rester très discret sur l’identité de ses clients. Tout au plus a-t-il lâché un jour qu’il avait réalisé une transaction pour un joueur de football, tout en se gardant bien de donner le moindre nom. De qui s’agit-il ? Mystère, et à moins que le sportif ne donne l’information, son identité risque fort de rester secrète encore très longtemps.

Parfois ses clients ou amis parlent, comme son compère Janssens, mais la plupart d’entre eux se contentent de savourer le plaisir d’avoir réussi à acquérir le domicile de leurs rêves et de recommander leur agent immobilier à leurs amis riches et célèbres. Un magnifique parcours pour l’agent immobilier de formation qui a commencé à la télé en faisant de la figuration dans la série télévisée, aujourd’hui culte, « Hélène et les garçons ».