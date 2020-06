Stéphane Plaza : il remplace au pied levé Cyril Lignac qui arrête “Tous en cuisine” sur M6 !

Stéphane Plaza : il est surexcité à l’idée de revenir sur M6 avec des émissions inédites !

Nous n’avions pas vu Stéphane Plaza animer de nouvelle émission de télévision depuis un moment, et pour cause, la crise sanitaire du Coronavirus et le confinement sont passés par là ! Malheureusement, Stéphane Plaza a besoin de contacts dans les émissions qu’il propose. En effet, l’agent immobilier et animateur de M6 fait régulièrement des visites d’appartement et de maison qu’il essaye de vendre ou louer selon les différents cas. Mais comment procéder quand il faut respecter une certaine distanciation sociale, des gestes barrières, ou encore le port du masque ?

On imagine que cette période a dû être bien difficile pour Stéphane Plaza, qui a bien malheureusement été contraint d’arrêter tous ses tournages du jour au lendemain comme de nombreux animateurs. Mais pendant cette période difficile pour tous les français, ses fans les plus admiratifs se sont tous demandés quand ils allaient à nouveau pouvoir revoir leur agent immobilier préféré. En effet, aucune annonce n’avait été faite publiquement par Stéphane Plaza, pas même sur ces réseaux sociaux, concernant un éventuel retour à l’antenne.

Mais c’est vendredi dernier que les téléspectateurs se sont bien doutés qu’il se tramait quelque chose, lors de la toute dernière émission de Cyril Lignac, “Tous en cuisine”, qui prenait fin la semaine dernière sur M6. En effet, pendant toute la période du confinement, Cyril Lignac a été très occupé, c’est le moins que l’on puisse dire ! On a pu le retrouver tous les jours sur M6 en train de réaliser ses recettes en plein direct, accompagné de personnalités françaises mais aussi de français anonymes via le logiciel Skype. Une émission qui avait fait fureur pour la chaîne qui avait trouvé là un concept très novateur et unique pendant ce quotidien difficile à vivre pour des millions de français qui se sentaient alors très seuls chez eux. Mais comme toute chose, tout à une fin ! Et vendredi dernier, Cyril Lignac animait donc sa toute dernière émission de “Tous en cuisine”.

On imagine bien la déception de certains téléspectateurs qui auraient souhaité voir de nouveaux épisodes de l’émission, bien que le confinement soit désormais de l’histoire ancienne ! Mais c’est dans son émission de vendredi que l’on a pu voir un invité surprise, annonciateur de la semaine que les téléspectateurs allaient pouvoir vivre en regardant la chaîne M6 cette semaine.

Stéphane Plaza : il déboule dans l’émission de Cyril Lignac !

En effet, alors que Cyril Lignac est en pleine émission, on a pu entendre sonner à sa porte, alors qu’il est habituellement seul à la présentation de l’émission ! Et qu’elle ne fut pas la surprise des téléspectateurs en voyant arriver dans l’émission de Cyril Lignac l’agent immobilier le plus célèbre de France, c’est à dire Stéphane Plaza ! On a donc pu le voir débouler dans la cuisine de Cyril Lignac pour un moment unique et très drôle dont se souviendront pendant encore longtemps les téléspectateurs de la chaîne M6. Mais Stéphane Plaza ne passait probablement pas ici par hasard. En effet, il a fait une très grande annonce hier sur les réseaux sociaux pour le plus grand bonheur de ses fans.

De nouveaux épisodes de sa célèbre émission “Chasseurs d’appart : qui peut battre Stéphane Plaza” sont diffusés depuis hier, lundi 15 juin ! Une nouvelle que ses fans attendaient avec une grande impatience, d’autant plus qu’il s’agit là d’épisodes totalement inédits que l’on avait jamais pu voir à l’antenne jusqu’à maintenant ! On ne sait pas exactement tous les secrets de tournage de cette émission ni les conditions exactes dans lesquelles cela a pu se dérouler, mais ce qui est sûr c’est que l’audience devrait bel et bien être au rendez-vous pour l’agent immobilier !

En effet, les émissions de Stéphane Plaza font encore recette sur M6, et la chaîne tout comme l’animateur auraient bien tort de se priver de le mettre en avant alors que celui-ci fait encore et toujours de véritables cartons d’audience ! Est-ce que son retour à l’antenne va marcher après un certain temps d’absence ? Nous devrions bientôt avoir la réponse…