Sophie Davant : L’animatrice parle des moments de la vie de ses enfants pendant lesquels elle était absente malgré elle !

Désormais, le sixième numéro du magazine S de Sophie Davant est disponible. Elle l’a sorti le mercredi 22 septembre dernier. À cette occasion, elle a saisi l’opportunité pour faire des confidences au sujet de sa relation avec ses enfants. Elle a notamment abordé les ‘’moments importants’’ qu’elle a ratés dans leurs vies. De quels moments s’agit-il et quelles en ont été les raisons ? Cet article vous fait plus de lumière à propos.

Sophie Davant et sa brillante carrière : elle rate des moments avec ses enfants

Sophie Davant fait partie des célébrités au parcours pluralisé, pour ainsi dire qu’elle exerce plusieurs métiers. Elle est journaliste, animatrice de télévision et de radio, puis auteur de plusieurs livres. En plus de tout cela, elle a instauré son propre magazine qu’elle a titré ‘’S’’. Ce mercredi 22 septembre, est sorti le sixième numéro en boutique.

Évelyne Dhéliat assure n’avoir jamais pris la grosse tête ! Ses confidences dans S, le magazine de Sophie Davant: Lorsque Sophie Davant lui demande s’il lui est déjà arrivé de prendre la grosse tête, Évelyne Dhéliat répond du tac au tac : « Non, jamais.… https://t.co/7o3DUNhrl6 — Nathalie Dolivo (@Nathalie_Dolivo) September 24, 2021

La mère âgée de presque la soixantaine a retenu Évelyne Dhéliat pour sa Une. Elle a même partagé la nouvelle avec beaucoup de joie sur son compte Instagram. Dans sa publication à ce sujet, elle annonçait que le 6e numéro serait disponible dans les boutiques dès le lendemain. Sophie précise à ses fans qu’elle avait réalisé ce numéro avec sa copine Évelyne comme cela se laisse voir en couverture.

Il y aurait d’après elle beaucoup à apprendre de la belle dame qu’est Évelyne Dhéliat. La présentatrice météo a fait beaucoup de confidences, notamment au sujet de son cancer et de la mort de son époux. Elle a également saisi l’occasion pour faire des révélations au sujet de sa relation avec ses enfants. Sophie Davant évoque son absence dans les précieux moments auprès de ses enfants et cite comme cause, sa carrière.

En 1998, lorsqu’elle était chroniqueuse dans Télématin, William Leymergie lui avait offert les reines d’une nouvelle émission : C’est au programme. Par contre, elle devait être debout à 6h30 du matin et sa rentrée coïncidait avec celle de ses deux enfants. Alors, Sophie n’était pas à leurs côtés cet important jour.

Sophie culpabilise jusqu’à présent

C’est la rentrée 📓 Et J-1 avant la sortie du nouveau « S », mon magazine. Ce déficit en vitamine D ne m’empêche pas de redoubler d’envie de vous proposer un magazine à la hauteur de vos attentes 💪 Disponible en kiosques et sur abonnement. #slemagazine #sophiedavant #couv #media pic.twitter.com/46BbkYayAk — Davant sophie (@sodavant) September 22, 2021

Sophie, ce fameux jour n’a pas été capable de s’interroger sur comment elle accompagnerait ses enfants à l’école. La raison : c’était également sa rentrée au travail. Elle n’a donc malheureusement pas connu ces moments cruciaux où les parents laissent leurs enfants à l’entrée de l’école. Elle ne connaît pas l’émotion de faire un au revoir à son petit ange de 3 ans.

Sophie Davant affirme qu’elle a dû prendre du recul pour se rendre compte qu’elle a loupé des moments incroyables. Cependant, cela est indépendamment de sa volonté parce qu’elle n’avait guère le choix en réalité. C’est une situation qu’elle regrette jusqu’à ce jour.

En 2019, la mère de Nicolas qui a 28 ans, et de Valentines âgée de 25 ans avait pu obtenir plus de répit. Quand ils étaient des ados au lycée, ils n’aimaient pas la voir dans les environs parce qu’ils ont passé l’âge. C’était très gênant pour eux puisqu’ils se faisaient embêter par leurs camarades à cause de Pierre et Sophie, leurs parents. L’époque est désormais passée, il n’y aura donc pas de rattrapage et les regrets la rongent.