Sophie Davant : complètement sous le choc, les fans demandent massivement un retour d’Affaire Conclue

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’animateur mythique de France 2 Sophie Davant n’a pas encore dit son dernier mot et il se pourrait bien qu’elle entende de nouvelles informations concernant la prochaine saison qui arrive sur la chaîne de France Télévisions. En revanche, il se trouve que son émission ne se passe pas du tout comme prévu et on a pu voir par ailleurs que dans bon nombre de cas de figures cela va pouvoir provoquer des réactions assez dingues qui vont avoir des conséquences terribles par la suite. Il faut dire que les dernières saisons de son émission mythique Affaire Conclue a été assez difficile, et parfois on a même pu constater que les personnages de l’émission avaient beaucoup de difficultés à tomber d’accord.

En effet, cette année aura été très particulière pour Sophie Davant et pour les personnalités de son émission Affaire Conclue : on se souvient notamment de la fameuse affaire des restaurants clandestins qui a pu faire beaucoup de bruit il y a quelques mois de cela avec un ancien protagoniste très controversé de son émission sur France 2. En revanche, bien que ce dernier ne participe plus à l’émission depuis plusieurs mois, son image est encore très utilisée pour l’émission de France 2 et les téléspectateurs sont assez furieux de voir ce que cela a pu provoquer dans les médias français, c’est le moins que l’on puisse dire…

Toutefois, on ne sait pas encore si c’est pour cette raison que l’animatrice de France 2, Sophie Davant, a pu réaliser il y a de cela quelques mois un nouveau magazine qu’elle gère vraiment d’une main de fer…

Sophie Davant : les fans lui posent des questions sur ses tenues

Comme vous allez pouvoir le constater, il se trouve que Sophie Davant n’a vraiment pas froid aux yeux et on a pu le voir une nouvelle fois avec la dernière déclaration plutôt choquante de Sophie Davant sur les réseaux sociaux. En effet, en diffusant une telle image où elle met en avant les robes, elle a pu en profiter également pour pouvoir faire une très grosse annonce à ce sujet.

Les fans de la présentatrice d’Affaire Conclue ont en effet pu lui demander de nombreuses fois des conseils, et il faut dire haut et fort par ailleurs qu’on a pu la voir vraiment ravissante à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux avec des photos toutes plus dingues les unes que les autres. Toutefois, on ne s’attendait pas à ce que cela puisse aller aussi loin que ce que l’on a pu voir encore récemment, il y a déjà quelques mois seulement. Mais depuis hier, lundi 9 août, France 2 a reçu des menaces de beaucoup de fans d’Affaire Conclue : alors que le programme est de retour à la télévision, ce sont des rediffusions que l’on peut voir à la place !

Sophie Davant donne des conseils sur ses robes et met le feu aux réseaux sociaux

En attendant le vrai retour d’Affaire Conclue, c’est donc une décision radicale que Sophie Davant a donc pu prendre récemment, et celle-ci risque de faire beaucoup de bruit dans les semaines et les mois à venir. Comme vous allez le constater prochainement, Sophie Davant a pu voir les choses en grand !

En effet, dans le tout dernier numéro de son fameux magazine qui porte son nom, on va pouvoir retrouver des conseils assez dingues sur toutes les façons de bien mettre des robes pour l’été, mais également pour tout le reste de l’année, mais par contre il n’y en aura pas pour tout le monde !