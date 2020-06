Sophie Davant (Affaire Conclue) : sa fille est-elle malade ? Elle avait tout dévoilé dans un témoignage poignant pour ses fans !

Sophie Davant : elle est très proche de ses enfants sur les réseaux sociaux et dans la vie !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Sophie Davant est une mère comblée ! On a pu récemment la voir dans une superbe photo avec sa fille Valentine sur le réseau social Instagram où elle partage le quotidien de son émission Affaire Conclue mais également quelques photos de sa vie privée. Récemment, ses fans ont d’ailleurs été complètement sous le choc par une photo qu’elle a dévoilé où on pouvait donc la voir avec sa fille Valentine sur les quais de la Seine en plein Paris.

Le confinement, qui venait d’être levé, a effectivement permis à de très nombreux français de redécouvrir la ville et la campagne alors que nous avons dû toutes et tous rester enfermés chez nous pendant plusieurs semaines. Sur le cliché, où les deux femmes portent les mêmes lunettes de soleil, Sophie Davant et sa fille sont toutes les deux resplendissantes, et la photo a d’ailleurs récolté de nombreux likes : 9000 actuellement ! Ce qui reste toutefois un très beau score pour cette belle photo publiée il y a tout juste trois semaines maintenant.

Mais une nouvelle lue par les fans les ont fortement inquiété concernant l’état de santé d’un de ses enfants. En effet, alors que la crise sanitaire du coronavirus fait encore quelques victimes dans notre pays, personne n’a envie de tomber malade en ce moment ! C’est dans un ouvrage qu’elle a publié où elle est revenue sur un épisode familial difficile de sa vie…

On le sait tous, la séparation de deux parents est très difficile à vivre pour les enfants qui réagissent tous à leur façon. Mère d’un fils Nicolas et d’une fille Valentine, Sophie Davant a eu ses deux enfants avec le journaliste Pierre Sled. Mais bien malheureusement, les deux animateurs se sont séparés en 2012, alors que les enfants du couple étaient encore très jeunes. Une séparation qui n’a visiblement pas été simple pour tout le monde, comme dans de nombreuses familles françaises.

En effet, Sophie Davant revient d’ailleurs sur cet épisode dans un livre qu’elle a écrit, « Ce que j’ai appris de moi », où elle parle des moments difficiles qu’elle a pu vivre avec ses enfants depuis son divorce. Il semblerait malheureusement que suite à cet épisode, sa fille Valentine soit tombée dans l’anorexie pendant une période de sa vie.

Dans une interview que l’on a pu lire dans le journal du Parisien, l’animatrice Sophie Davant est d’ailleurs revenue sur sa relation avec ses enfants. Alors qu’elle est très attentive à leurs besoins et surtout à leur écoute, on imagine que la famille est un sujet important pour l’animatrice, bien qu’elle soit séparée de son mari. Bien heureusement, la fille de Sophie Davant, Valentine, semble très bien se porter aujourd’hui comme en témoigne la photo qu’elle a dévoilé sur Instagram. On a d’ailleurs pu voir les deux femmes partager un repas très copieux sur Instagram, où la fille de Sophie Davant semble avoir préparé un bon carré de veau que l’animatrice semble avoir grandement apprécié !

Concernant sa maladie, ce n’est plus qu’un lointain souvenir. Une situation difficile que l’animatrice comme la jeune femme n’espèrent pas revivre bientôt, car comme on le sait, seul le temps peut permettre de guérir de ces blessures sur le long terme, et cela peut prendre parfois de très nombreuses années. En attendant, Sophie Davant peut se concentrer sur son émission Affaire Conclue qui fait toujours un carton d’audience sur France 2 !

Il faut bien dire que les fans de l’émission sont particulièrement heureux de pouvoir retrouver l’animatrice dans son émission, alors que les tournages avaient dû être malheureusement arrêtés pendant le confinement, comme cela a été le cas pour d’autres émissions.