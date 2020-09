Shy’m : sa petite tenue choque les internautes, ils n’en reviennent pas !

La chanteuse Shy’m n’en est pas à son premier coup d’essai et partage toujours ses tenues avec sa communauté dont elle est très proche. Il faut bien dire que la chanteuse assume aujourd’hui son corps et ses belles formes avec lesquelles elle est très à l’aise.

Shy’m n’hésite plus à s’afficher sur les réseaux sociaux, ses fans adorent !

Si par le passé la chanteuse populaire hésitait à se mettre en avant, on peut dire aujourd’hui que ces dernières photos que l’on peut voir sur le réseau social Instagram laissent bien présager le contraire. En effet, on a pu la voir hier soir dans une magnifique tenue qu’elle a partagé avec tous ses fans.

Sur les deux clichés qui ont été publiés, on peut ainsi voir la chanteuse de Et alors dans une veste de costume qui lui va parfaitement à ravir. Mais les internautes ont été absolument étonnés de voir le reste de sa tenue qui est pour le moins très étonnant et original. En effet, Shy’m porte une très belle veste de costume, mais elle l’a associé à un tout petit short qui laisse entrevoir ses cuisses et même une partie de son entre-jambes. A ces pieds, la célèbre chanteuse porte des bottes noires et jaunes, ce qui en fait un mélange très curieux : pas sûr que Cristina Cordula aurait validé cette tenue dans les Reines du Shopping !

En revanche, du côté de sa communauté sur Instagram, on peut dire que c’est encore une fois le carton plein comme on peut le voir dans les nombreux likes et les commentaires de la publication. En effet, au bout de quelques heures seulement, on a pu remarquer pas moins de plusieurs milliers de likes sous la publication de la chanteuse. Mais cela n’est en rien surprenant pour cette dernière qui avait déjà publié une autre photo qui avait fait sensation il y a tout juste quelques jours…

Shy’m : son décolleté rend complètement dingue sa communauté !

C’est donc ces derniers jours que Shy’m a décidé de profiter des beaux jours de l’été avant de voir arriver l’automne. Et pour cela, il n’y a rien de mieux qu’un décolleté plongeant pour la chanteuse qui aime partager des clichés avec sa communauté. Mais si sa communauté ne reste pas indifférente à ses atouts, c’est aussi le cas de Benoît Paire, ancien tennisman et compagnon de la chanteuse à succès.

Ce dernier a tout balancé dans un livre qui vient d’être publié : Out ! Il faut dire que les deux amoureux avaient à l’époque tout fait pour rendre leur relation secrète. Mais si Shy’m, la chanteuse de Prendre l’air, semble aujourd’hui être passée à autre chose, le tennisman affirme que ce n’est pas forcément le cas de son côté et que la rupture a été très douloureuse à vivre. Il affirme qu’il avait été complètement détruit et touché par cette rupture, étant à l’époque encore amoureux de la chanteuse de 34 ans.

En revanche, de là à faire revenir la chanteuse dans ses bras, il risque de perdre le match ! Quoi qu’il en soit, la chanteuse et actrice que l’on retrouve dans Profilage sur TF1 a un agenda très rempli. Est-ce une façon détournée de s’occuper l’esprit pour ne pas se concentrer sur autre chose que le travail ? Il y a bien peu de chances en réalité, mais seule la jeune femme à la réponse !