Shy’m n’a plus le droit à Profilage, la saison 10 déprogrammée !

Depuis quelques semaines, les fans de série policière française avaient l’habitude de suivre chaque jeudi la série Profilage sur TF1. Cette série était à sa 10e saison et continuait à mettre en lumière les enquêtes du psychologue spécialisé en criminologie, Chloé Saint-Laurent.

C’est une série qui a fait forte sensation sur la chaîne TF1 avec notamment, la participation de la star de la danse Shy’m. Cette dernière a pourtant rejoint la série tout récemment, en remplacement de Juliette Roudet. Toutefois, depuis le 2 avril dernier, TF1 a décidé d’arrêter la diffusion de la saison 10 qui n’est pas donc arrivée à terme.

Une 10e saison anniversaire avec une grande nouveauté

La 10e saison, lancée le 12 mars dernier sur TF1, constitue une saison anniversaire de l’une des séries policières françaises les plus suivies. En effet, Profilage avait connu 9 saisons pleines de sensations et de rebondissements. La saison 10 avait pour but, de poursuivre cet élan d’émotions à travers les enquêtes de Thomas Rocher et de son binôme Adèle. Ce dernier a longtemps été joué par Juliette Roudet. L’arrivée de la 10e saison était donc très attendue avec ses nouveautés :

le départ de Juliette Roudet qui jouait le rôle principal d’Adèle et ce depuis la 7e saison

l’arrivée de la chanteuse Shy’m qui a pris la place de Juliette Roudet dans le rôle principal féminin.

Ces nouveautés ont apporté beaucoup de fraîcheur à la série. TF1 avait entamé donc la diffusion de la saison 10 depuis le 12 mars et a annoncé son arrêt à l’issue de l’épisode 4 qui a été proposé le jeudi 26 mars à 21 heures 05. À la place, la chaîne propose depuis le 2 avril, la diffusion de la saga « La septième compagnie ». C’est une nouvelle qui a particulièrement attristé les nombreux fans de la série qui espérait vivre la 10e saison jusqu’au dénouement, surtout en ces périodes difficiles.

Le covid-19 est passé par là

En ces temps marqués par l’épidémie de Coronavirus, tout semble être à l’arrêt. L’épidémie a affecté de nombreux secteurs notamment celui de la télévision et du cinéma. En effet, le casting de la saison 10 ainsi que les tournages ont coïncidé avec l’épidémie du covid-19. Pour éviter la propagation du virus, les mesures barrières imposent d’éviter tout rassemblement. Cela a provoqué l’arrêt des tournages de la série qui n’ont donné que 4 épisodes.

Toutefois, la première chaîne n’a pas encore communiqué officiellement sur les véritables raisons de cet arrêt brutal, mais tout laisse à penser que cela est lié à la crise sanitaire qui touche la France et le monde entier. Ainsi, tant que le confinement sera de rigueur, TF1 s’aligne à l’image des autres chaînes télés françaises pour ralentir au maximum la diffusion de ses programmes inédits. Au programme, TF1 diffusera :

« Mais où est donc passée la septième compagnie ? », le 2 avril

», le 2 avril « On a retrouvé la 7e compagnie », le 9 avril

», le 9 avril « La septième compagnie au clair de lune », le 16 avril.

Les fans devront ainsi attendre le temps que l’épidémie du covid-19 soit vaincue pour espérer revoir la série Profilage sur TF1, notamment le reste des épisodes de la saison 10.

On connaît Shy’m depuis plus de 10 ans maintenant en tant que chanteuse, danseuse, icône de mode, animatrice, juge, et aujourd’hui elle nous dévoile ses talents (inées) d’actrice ⭐️

Mais quel chemin parcouru depuis 2006, 14 ans après ses débuts, elle épate, transcende et surprend pic.twitter.com/Q3heRDVIIm — valentin_s_s (@valentin_s_s92) March 12, 2020

Un coup dur pour la chanteuse Shy’m

L’arrêt de la diffusion de la saison 10 de Profilage à son 4e épisode semble être un coup dur pour la chanteuse Shy’m. En effet, la chanteuse était très attendue dans ses premiers pas de comédienne, après s’être fait connaître sur la chaîne musicale et de danse française. Tamara Marthe, de son vrai nom, venait juste de prendre la place de Juliette Roudet, dans le rôle d’Adèle Delettre. Une manière pour les nombreux fans de Shy’m de découvrir une autre facette de la star.

La chanteuse et membre du jury de Danse avec les stars devait aider le commandant Philippe Bas à résoudre une enquête. Ce qu’il faut désormais attendre à la reprise de la diffusion sine die de Profilage sur la première chaîne. La série Profilage était l’occasion pour Shy’m de s’affirmer dans un domaine qu’elle a toujours redoutée. En effet, la chanteuse a longtemps refusé des rôles au cinéma, par manque de confiance en elle.

Toutefois ses bons débuts dans les quatre premiers épisodes de la série augurent un avenir optimiste pour elle.

Vous pouvez toujours suivre Shy’m sur les réseaux sociaux puisqu’elle est très active. Son compte Instagram est comme un défilé de mode et vous pourrez également découvrir sa plastique de rêve. Que ce soit sur les plateaux de télévision ou encore dans les clips, voire les séries, celle découverte par Kamaro ne semble pas prendre une seule ride au fil des années.

Le compte Instagram de Shy’m est un terrain d’expression, vous pouvez alors la découvrir dans de multiples positions même lorsque ses cheveux n’ont pas été domptés. Elle partage ainsi son quotidien avec ses fans.