Shanna Kress va sortir un nouveau single et surprend tous ses fans avec ce nouveau son !

Bien que l’on connaisse toutes et tous la jeune femme pour sa plastique, Shanna Kress est déterminée et veut montrer à son public qu’elle n’est pas qu’un physique mais également une artiste ! Et pour cela, elle a décidé de sortir un nouveau single que l’on devrait bientôt pouvoir écouter sur les plateformes de streaming…

Shanna Kress partage une photo d’elle en pleine session d’enregistrement, les fans deviennent dingues !

C’est hier soir que l’on a pu voir un cliché de la jolie Shanna Kress en plein enregistrement de son futur hit ! Sur le cliché, on peut la voir portant un petit t-shirt à l’effigie de Snoopy, tenant le micro pour chanter et avec un casque Beats by Dre sur les oreilles. Si la jeune candidate de téléréalité a l’air très heureuse sur ce cliché, on ne sait en revanche pas de quelle nature sera sa prochaine chanson : va-t-elle se lancer dans la variété française ? dans des sonorités plus latinos ? ou bien dans un projet plus électronique ?

Nous devrions bientôt avoir la réponse, mais la jeune femme demeure néanmoins très mystérieuse concernant son futur artistique. Elle compte en revanche sur ses fans pour donner leurs avis et savoir ce qu’ils attendent de cette dernière ! Mais comme l’ignorent certains de ses fans, ce n’est pourtant pas la première fois que Shanna Kress se lance dans le domaine artistique musical. En effet, un peu plus tôt dans l’année, la jeune femme avait diffusée sur les plateformes de streaming un morceau intitulé “Memories”, mais par le passé on a également pu l’écouter dans les morceaux “Radio” et “24/7”.

Shanna Kress va-t-elle se lancer dans une carrière de chanteuse internationale ?

Si à l’époque les logos des Anges de la téléréalité étaient très clairement affichés sur ses pochettes de singles, les fans les plus assidus auront remarqué que ce n’est plus du tout le cas sur son dernier single “Memories”, et on imagine que sa participation à l’émission de téléréalité ne sera pas mentionnée non plus sur la pochette de son prochain hit. Une façon pour elle de s’émanciper et de se détacher de son passé ? Nous avons en tout cas hâte de découvrir ce que propose la star !

En tout cas, Shanna Kress fait un malheur en chanson mais également en danse comme on peut le voir sur ses dernières vidéos sur les réseaux sociaux où elle n’hésite pas à se montrer dans des chorégraphies plus sensuelles les unes que les autres. Il faut dire que la jeune femme n’hésite pas à s’entraîner pendant des heures et des heures comme on peut le voir. Mais prépare-t-elle un show pour une éventuelle tournée ?

Pour l’instant, il faut bien avouer que sa discographie reste encore bien mince, mais qui sait si Shanna Kress prépare un album pleins de tubes comme la chanteuse Wejdene qui s’est révélée en tout juste quelques mois avec son album 16 ? Shanna Kress a en tout cas le don d’attiser la curiosité autour d’elle et ses nombreux fans ont hâte de pouvoir écouter son futur single sur les plateformes de streaming. Il faut dire qu’avec près de 3 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, Shanna Kress a de quoi attirer de nombreux auditeurs sur Spotify ou Deezer, mais sa communauté sera-t-elle au rendez-vous ?