Shanna Kress veut vraiment nous montrer la couleur de ses dessous sur Instagram !

Sur Instagram, les internautes peuvent faire la promotion de nombreux produits. En effet, ce n’est plus une plateforme dédiée à la photo, elle a bénéficié d’une autre dimension avec l’arrivée des influenceurs. Ces derniers peuvent ainsi communiquer beaucoup plus aisément sur leurs projets et surtout ils ont les moyens de satisfaire tous les internautes. En effet, vous n’avez pas pu manquer le concept des codes promo qui connaît un franc succès en France. Dans tous les cas, Shanna Kress revient avec un nouveau message très charmant.

De quelle couleur sont les dessous de Shanna Kress ?

Ce 23 septembre, la jeune femme propose une photo de sa tenue, vous pouvez constater qu’elle porte un jean apparemment et un haut sympathique qui met surtout en valeur son buste. Elle dévoile aussi une partie de son ventre sans oublier d’évoquer ses dessous. Shanna Kress demande alors à ses abonnés leur programme de la journée et pour les charmer un peu plus, elle révèle qu’elle veut leur dévoiler la couleur de ses dessous.

Sur la photo Shanna Kress semble avoir déboutonné son pantalon pour laisser apparaître un élastique .

. Le dessous semble très féminin, il doit apparemment mettre en avant la courbure du corps ainsi que le postérieur.

Shanna Kress a opté pour un bas noir qui s’associe à la perfection avec son haut.

La jeune femme révèle qu’elle rigole toutefois, elle n’a apparemment pas l’envie de se mettre en petite tenue. Il n’en fallait pas plus pour attiser la curiosité des fans. Certains ont tout de même accordé des remarques désobligeantes comme c’est le cas sur pratiquement tous les comptes que ce soit en France ou à l’international. Shanna Kress révèle qu’elle propose cette photo, car elle l’apprécie et elle a voulu la partager avec sa communauté. En ce qui concerne son planning, il semble chargé puisqu’elle a de nombreux rendez-vous comme elle peut le préciser en légende de sa photo. Si vous cherchez d’ailleurs d’autres clichés, vous serez comblé, Shanna Kress vous propose des vidéos, des stories et des photos réjouissantes.

Des commentaires élogieux pour Shanna Kress

Bien sûr, il n’y a pas que des remarques négatives sur Internet et heureusement. Shanna Kress a même partagé via ses stories quelques posts sympathiques qui mettent en avant sa silhouette. Elle remercie alors les personnes qui ont été sympathiques avec elle. Vous pourrez même découvrir sa petite routine du matin et il y a même une annonce. En effet, si vous n’êtes pas au courant, sachez qu’elle propose une chaîne YouTube baptisée Mme Kress. Vous aurez alors plusieurs contenus comme des cours de sport ou pour apprendre une danse réjouissante. Vous aurez alors des contenus avec des exercices, cela vous permettra sans doute d’avoir le même corps que Shanna Kress.

La jeune femme revient aussi avec des vidéos dédiées à la cuisine. Ce sera l’occasion d’apprendre à concocter un très bon petit déjeuner pour faire le plein de protéines. Vous pourrez avoir un sandwich très sympathique avec de la mangue, des tomates et de la mozzarella. Il y a aussi les beignets ainsi qu’une salade de poulet servie avec un cocktail. Shanna Kress vous réserve alors des surprises, vous pourrez notamment réaliser des exercices pour façonner toutes les parties de votre corps comme le postérieur ou encore les abdominaux, le rêve de nombreuses femmes sur cette Terre.