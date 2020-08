Savez vous qui sont les acteurs les mieux payés au monde ? Vous trouverez leurs noms ici.

L’année dernière, les stars d’Avengers se taillaient la place du lion dans ce classement. Les choses ont changées et on voit émerger les stars qui se sont laissées séduire par Netflix. La plateforme et les acteurs sont désormais conscients du potentiel de Netflix et les stars hollywoodiennes ne se privent plus de collaborer avec ce qui est somme toute, un nouveau concept. Les séries à la demande ont le vent en poupe. Il se murmure d’ailleurs que les frères Russo et la plateforme de streaming vont collaborer pour produire un film d’espionnage. Bien entendu lorsque nous parlons d’acteurs les mieux payés, tous leurs revenus sont pris en compte. leur travail d’acteur, de chanteur, mais aussi leurs revenus publicitaires ou encore ceux tirés de leurs entreprises en dehors du spectacle. Par contre, il faut préciser que les montants cités sont des montants bruts et que leurs agents auront une commission entre 10 et 15 pour cent des montants gagnés. C’est l’agent de The rock qui doit être en train de se frotter les mains. Bon les autres ne sont pas non plus à se plaindre. D’autre part, les revenus pris en compte vont de juin 2019 à mai 2020. Bien entendu ce classement bouge tous les ans. L’année dernière, une seule femme se trouvait dans le Top Ten. C’était Scarlett Johansson. Cette année-ci, nous y trouvons deux représentantes du sexe féminin mais la belle Scarlett n’est fait pas partie.

Les détenteurs du podium

Les trois premières places du classement sont Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Mark Wahlberg. Et l’écart entre « The Rock » et Whalberg est assez impressionnant. Là où The rock a empoché 87,5 millions de dollards, Wahlberg n’en a encaissé « que » 58 millions. En fait, la différence c’est grosso modo le gros chèque de 23,5 millions que Dwayne a eu de Netflix. Le second du podium lui, a gagné 71,5 millions de dollars. Il faut savoir que Ryan Gosling est le nouveau chouchou de la plateforme de Streaming.

Les trois suivants

Le numéro quatre du classement est Ben Afleck. Ben a raté le podium de peu ; en effet avec ses 55 millions de dollars il talonne de près Mark Wahlberg. D’ailleurs le cinquième n’est pas loin du tout. C’est Vin Diesel, avec 54 millions de dollars. Par contre, Vin a tourné Fast and Furious 9. Il est donc fort probable qu’il soit mieux classé l’année prochaine. Le sixième est sans doute le grand inconnu du classement. Il s’agit de la star Bollywoodienne Akszhay Kumar. Celui qui prépare actuellement une série avec Amazon est par contre une super star dans son pays.

Qui sont les autres ?

Il faut arriver à la septième place pour trouver une femme. Jennifer Lopez a gagné la somme faramineuse de 47,5 millions de dollars. Cinéma, chanson, tout réussit en ce moment à J.LO. Lin Manuel Miranda occupe la place numéro huit avec des revenus de 45,5 millions de dollars. Lui, est plus connu du coté de la comédie musicale ou du rap. C’est aussi lui qui avait réalisé un freestyle en live avec Barack Obama en improvisant sur des mots aussi peu habituels en musique que constitution ou encore Obama Care. Will Smith n’est qu’en neuvième place cette année avec 44,5 millions de dollars. Il avait déjà fait bien mieux. Mais ses revenus sont loin d’être négligeables.

Mais qui est le dixième de ce Top Ten ?

Le dixième est une dixième et il s’agit d’une actrice de série télévisé. Sophia Vergara a engrangé 43,5 millions de dollars en 2019 et elle ferme avec panache ce classement. Sophia a plusieurs cordes à son arc. Outre ses séries télévisées, elle possède une ligne de meubles, une ligne de vêtement et plusieurs parfums. De plus, elle vient de rejoindre le jury d’América’s got talent.