Renaud surprend tout le monde avec ce nouveau projet : une chanson sur le coronavirus !

Renaud a écrit des chansons incroyables depuis le début de sa carrière, certains sont même des classiques.

Il a ensuite traversé le désert puisque le succès n’a pas été au rendez-vous, il a connu aussi des problèmes de santé. Il a tenté de revenir sur le devant de la scène sans jamais retrouver la fougue d’antan, certains pensaient avoir perdu Renaud.

Il revient toutefois avec un titre que personne n’attendait, il dévoile même un clip qui a été réalisé dans le Vaucluse.

La chanson de Renaud sur le Coronavirus n'était donc pas un cauchemar. — Guillaume (@MVCDLM) July 9, 2020

Quel est le projet de Renaud ?

De nombreuses célébrités ont pris en compte l’actualité pour dévoiler des titres. Par exemple, vous n’avez pas pu manquer le titre de Camille Lellouche qui a connu un succès sans précédent. Elle avait lancé quelques mots sans forcément savoir que les fans allaient autant adhérer.

Elle est pratiquement devenue la chanson de l’épidémie. Cette fois, c’est Renaud qui tente de briller avec son titre Corona Song qui reprend forcément toutes les étapes de la crise sanitaire. Il a utilisé son fameux bandana rouge comme masque. Si vous connaissez le chanteur, vous savez que cet accessoire est mythique.

« Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie, et l'aimer même si

Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants

Et les mistrals gagnants » Renaud, « Mistral gagnant », 1985 « Coronavirus, connard de virus » Renaud, « Corona Song », 2020 Putain quel naufrage… — 🍓 Ed Chirac 🍓 (@EdChirac) July 9, 2020

Personne n’attendait Renaud, mais il a créé une vraie surprise en proposant en début de semaine un titre, mais également un clip .

. Il vous propose donc des paroles simples, certains sur Internet estiment que ce n’est pas la meilleure chanson de Renaud.

Il est aussi très difficile d’égaler Mistral Gagnant par exemple dévoilé dans les années 80.

Pour certains internautes, il s’agit d’un véritable cauchemar cette chanson et même un naufrage.

Renaud défend le professeur Raoult dans une chanson sur le Covid-19 https://t.co/JC9DGXRhCb — Le HuffPost (@LeHuffPost) July 9, 2020

D’autres ont pu apprécier et ils ont même pris conscience que la situation était vraiment problématique. Renaud cible alors le confinement dans sa chanson ou encore les actualités relayées à la télévision via les chaînes d’informations. Le titre n’a pas forcément demandé un travail de plusieurs mois comme a pu le révéler son ami Thierry Geoffroy au Le Parisien.

Il a fait quoi encore Renaud, à part de ressembler de plus en plus à une Laguna ? — Pierre Ristic 🌻 (@memoristic) July 9, 2020

Comment cette chanson est-elle née dans l’esprit de Renaud ?

Lorsque vous êtes auteur que ce soit pour le monde des livres ou de la musique, vous ressentez souvent ce besoin de partager à maintes reprises votre désarroi. L’écriture est comme un exutoire qui peut être intéressant. Renaud a donc voulu partager son histoire à travers cette chanson. Dans le quotidien, nous apprenons par exemple que le titre a été composé en 10 jours seulement. À la sortie du confinement, le texte a été écrit par l’artiste qui a traversé une période difficile. En effet, son ami révèle qu’il s’est vraiment ennuyé puisqu’il ne pouvait pas sortir de chez lui.

La chanson a ensuite été enregistrée entre copains qui ont voulu un visuel pour que l’impact soit sympathique. Renaud de son côté voulait dévoiler le titre sans forcément un clip. C’est donc l’ensemble des proches de l’artiste qui a pu participer à cette chanson Corona Song. Vous pouvez notamment la découvrir sur YouTube et quelques réactions sont au rendez-vous sur Twitter. Si vous êtes un grand fan de Renaud, vous ne serez pas forcément comblé par ce titre, mais il est toujours agréable de découvrir le chanteur. Dans tous les cas, ils ont pris un certain plaisir. Pour l’instant, plus de 336 000 vues ont été enregistrées alors que la diffusion remonte à moins de 24 heures. Il y a par contre un nombre important de « Je n’aime pas ».