Rachel Legrain-Trapani à nouveau maman : découvrez le prénom de son petit garçon

Andrea VII.VII.XX ❤️ Merci à tous pour vos messages, on se remet tout doucement de nos émotions 🙏🏼 Tout s’est bien passé, Andrea est né par césarienne, ( assez bizarre à vivre 😅) je ne me souvenais pas trop de la naissance de Gianni car ça ne s était pas très bien passé et on m’avait complètement shootée 😬…donc là on peut dire que j’ai bien tout ressenti 😂 … Valentin a pu me soutenir et être avec moi à chaque instant ❤️🙏🏼 et comme je m’en doutais c’est un papa complètement gaga 🥰 . #andrea #notrebebedamour #naissance #notrefamille #amour