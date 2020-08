Pourquoi le Prince William ne voulait pas que son frère épouse Meghan Markle

Dire que Meghan Markle n’a jamais fait l’unanimité auprès de la famille royale serait un euphémisme. Généralement, les sources (soit-disant) proches de certains membres de la famille citent des scènes qui se seraient passées durant lesquelles le comportement de la Duchesse de Sussex aurait choqué. Elle est de ce fait souvent décrite comme opportuniste et peu agréable, et le fait qu’elle soit partie avec son fils et son mari de l’autre côté de l’Atlantique n’a pas aidé sa réputation à s’améliorer.

Aujourd’hui, une nouvelle source nous en apprend plus sur le ressenti de William envers sa belle-soeur. Si nous avons été tenus au courant de la relation très froide qu’entretiennent Kate et Meghan, nous ignorons ce que pensait le frère du Prince. Et il semblerait que Meghan Markle ne se soit pas fait un ami.

Meghan et Harry fiancés avant l’officialisation de leur couple

Pendant longtemps, le Prince Harry était considéré comme le fêtard, celui qui a notamment embarrassé la couronne d’Angleterre en portant un uniforme nazi lors d’une soirée costumée. Il n’était pas comme son frère aîné, lui qui affiche une relation sans faille avec Kate Middleton depuis l’Université, eux qui se sont rencontrés sur les bancs de la faculté.

Finalement, après des mois de rumeurs, Meghan et Harry ont officialisé leur relation en septembre 2017, lors des Invictus Games à Toronto. Ils se sont affichés main dans la main, complices, et ne cachaient plus rien de l’amour. Mais ce que les fans ignoraient, c’est qu’ils étaient déjà fiancés à ce moment-là, comme le rapportent les auteurs du livre Finding Freedom (centré sur le couple), Omid Scobie et Carolyn Durand.

La chemise de Meghan annonçait la nouvelle

Harry avait en effet sa déclaration quelques semaines auparavant, lors d’un voyage au Botswana (en août 2017). Lors d’un repas, il s’est donc agenouillé pour demander la belle actrice vue dans Suits en mariage et celle-ci a donc dit oui. Et l’actrice a semble-t-il révélé cette nouvelle, sans que personne ne le remarque à l’époque.

Comme le rappelle People, lors de la première apparition publique du couple, Meghan Markle portait une chemise blanche créée par la styliste (et amie de la jeune femme) Misha Nonoo. Si cela peut sembler anodin, sachez que la styliste a appelé cette chemise la » Husband Shirt « , soit en français la » chemise de mari « . Une manière pour elle d’annoncer la grande nouvelle sans le faire!

William était contre la demande en mariage et l’a dit à son frère

Avant de demander sa belle en mariage, le Prince Harry a souhaité avoir l’avis de son frère, lui qui vit une vie de famille et de couple rêvées avec Kate Middleton et leurs trois enfants. Malheureusement pour Harry, son frère ne se serait en aucun cas montré enthousiaste. Il lui aurait dit de bien réfléchir et surtout, de prendre le temps de bien connaître Meghan. En effet, il lui a confié qu’il l’a trouvé » snobe » et » condescendante « .

Ce n’est certainement pas comme cela qu’on espère que notre future femme soit décrite. Malgré ses propos durs envers Meghan Markle, le Prince Harry a décidé d’écouter son coeur en la demandant en mariage. Et c’est finalement ce qu’il aura fait également en choisissant de s’émanciper de sa famille pour vivre aux États-Unis.

Le jeune Prince a en effet mis en avant les obligations de la couronne en demandant à sa femme de venir s’installer en Angleterre, de s’y marier et d’y accoucher leur premier enfant. Mais conscient que sa femme était terriblement malheureuse, il a préféré écouter son coeur et faire passer les besoins et envies de son épouse avant ceux de la couronne.

Désormais, le couple élève Archie outre-Atlantique. Il a de ce fait été séparé de ses cousins germains, une conséquence qui pourrait être néfaste selon Meghan, qui s’inquiète de voir son fils n’être entouré que d’adultes. Elle craint pour sa vie sociale et souhaite participer à des évènements avec d’autres jeunes mamans, même si elle a peur que sa notoriété l’empêche de pleinement s’intégrer.