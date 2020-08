« Photo bombe » fatale : Kylie Jenner célibataire pose topless face caméra

La jeune femme nous avait habitués à l’avalanche de clichés sexy qu’elle diffuse régulièrement sur les réseaux sociaux, mais rarement aussi peu vêtue. La pulpeuse millionnaire sait jouer avec l’objectif et en particulier lorsqu’il s’agit de dévoiler ses courbes. Tous les internautes ont déjà vu ne serait-ce qu’un cliché des 6.481 publications qu’elle a publiées sur sa page où elle se met en scène toutes les angles et sous toutes coutures, avec des poses plus suggestives les unes que les autres.

Élégance et érotisme

La maman de Stormi Webster, deux ans et demi, fruit de sa relation avec le rappeur Travis Scott fait sensation cette fois en plongeant son regard avec assurance dans l’objectif, à demi nue. La petite dernière du clan Kardashian qui a fêté son anniversaire ce lundi 10 août, apparaît superbe et sensuelle avec pour seules feuilles de vigne les mains posées sur ses seins et déclenche la ferveur chez ses abonnés. La passion des internautes s’est traduite par un déferlement d’emojis en tout genre, la qualifiant même de déesse.

Le cliché a récolté plus de neuf millions de likes…

Une maman aimante avant tout

Même le jour où la reine du web peut se targuer de l’être en vrai, Kylie Jenner a priorisé sa fille le jour de son anniversaire. Ainsi, la veille, lundi 10 août, mère et fille ont été photographiées joue contre joue, Kylie Jenner posant délicatement un baiser sur la joue de la fillette qui souffle les bougies de sa maman. En légende, la star a écrit « le meilleur de tous les cadeaux ».

Le profil de la personnalité de téléréalité a dès lors été submergé de messages et de postes attendrissants écrits et publiés par son entourage. L’ensemble des membres de l’impressionnante famille Kardashian a pris un moment pour souhaiter un joyeux anniversaire à la cadette cédant un court instant à la nostalgie qui a refait surface au travers des réseaux sociaux.

Sa grande sœur Kim Kardashian a affiché d’attendrissants clichés de la plus jeune entrepreneuse à avoir une fortune proche du milliard au monde, accompagnés du message :

« Je n’arrive pas à croire que tu as 23 ans. Tu es la personne la plus drôle et la plus loyale au monde. J’ai cherché des photos, j’ai trouvé des souvenirs très drôles qui me rendent si heureuse. Je t’aime au-délà de ce que tu peux imaginer ».

La grand-mère de Stormi, Kris Jenner, a quant à elle tenu à dire au monde entier à quel point elle pouvait être fière de sa fille. « Tu es la fille plus incroyable, généreuse, créative, réfléchie et aimante. Je remercie Dieu de m’avoir choisi pour être ta maman », a-t-elle légendé sous des photos de sa fille bébé.