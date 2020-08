Paul Pogba : des vacances en famille pour le joueur, il partage des photos de sa femme et son fils !

Aujourd’hui marié et père de famille, le jeune joueur que le public a connu est devenu un professionnel expérimenté et un homme responsable. Cet été, le jeune homme profite d’ailleurs d’un repos bien mérité, en compagnie de sa femme et de son fils, Shakur. Sur son compte Instagram, l’épouse du joueur a partagé un joli cliché de la petite famille.

Paul Pogba et sa femme partagent leurs vacances sur Instagram

Alors qu’il n’y a plus de championnat en cours, les joueurs de football peuvent profiter de leurs vacances pour passer du temps en famille.

C’est en tout cas ce que fait Paul Pogba, comme l’a montré sa femme, Maria, sur Instagram. Cette semaine, le champion du monde a profité de ce break pour emmener son petit garçon au zoo, et cela, pour la première fois depuis que celui-ci est né.

Nul doute que Shakur a dû en prendre plein les yeux, alors qu’il a fêté son premier anniversaire en janvier dernier.

Il faut dire qu’il n’y a rien de mieux pour Paul Pogba que de passer son été auprès de sa famille, d’autant plus que ses obligations de joueur ne vont pas tarder à reprendre.

Contrairement à certains de ses coéquipiers, le jeune homme n’a pas choisi Ibiza ou la Côte d’Azur, deux lieux de villégiature par excellence aux yeux des joueurs de football, pour profiter de sa femme et de son fils.

En effet, c’est à Londres que la famille Pogba a posé ses valises pour quelques jours, alors qu’elle vit le reste de l’année à quelques kilomètres de là, puisque le sportif évolue à Manchester.

Sur Instagram, la jolie Maria ne manque jamais une occasion de partager son quotidien avec le champion du monde français et leur petit garçon. La jeune femme compte d’ailleurs un peu plus de 500 000 followers, un joli score pour une épouse de footballeur.

C’est donc en toute logique que la mère de Shakur a immortalisé la première visite de son fils au zoo, face aux pingouins, aux singes et aux nombreux autres animaux dont se compose le parc londonien.

Dans les bras de son célèbre papa, le bambin est visiblement captivé par tout ce qu’il peut voir, bien loin de certaines critiques qui apparaissent dans les commentaires. En effet, certains abonnés de Maria Pogba ne manquent pas de faire remarquer que la captivité de ces animaux ne devrait pas être cautionnée.

Une question qui ne semble pas perturber la petite famille, soucieuse uniquement de passer du bon temps ensemble.

L’avenir de Paul Pogba à Manchester reste incertain

Dès le mercredi 5 août, Paul Pogba a dû retrouver le chemin des terrains de football, puisque son équipe affrontait notamment celle du LASK.

Alors que le joueur a remporté l’Europa League avec son club en 2017, ces quelques jours de break ont dû lui faire le plus grand bien.

Pourtant, ces dernières semaines, nul ne sait ce que deviendra Paul Pogba. Selon certains observateurs, Paul Pogba souhaitait quitter l’équipe de Manchester United, mais il n’en serait finalement rien.

Pour beaucoup, le joueur pourrait même signer un nouveau contrat de 5 saisons, alors que son contrat actuel se termine normalement en 2021.

Si les équipes de la Juventus de Turin et du Real de Madrid semblaient intéressées par le profil du champion du monde, l’entraîneur du joueur français, Ole Gunnar Solskjaer, ne paraît pas disposé à laisser partir son poulain.