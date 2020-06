Patrick Bruel : un nouveau mariage en perspective ? Voici toutes les infos

Si vous êtes un fan de ce chanteur, vous serez sans doute heureux d’apprendre que le magazine Public propose une nouvelle réjouissante qui n’a pas encore été confirmée par la star. En effet, Patrick Bruel aurait l’intention de se marier à nouveau, mais il faudra attendre le retour du chanteur pour savoir si cette donnée est réelle. Il se hisse en Une du magazine people et vous pourrez même découvrir quelques éléments précis dans le dernier numéro. Il faut toutefois prendre les rumeurs avec des pincettes, car elles ne sont pas toujours confirmées.

Patrick Bruel pourrait donc épouser Clémence

Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur ce mariage, il faudra acheter le magazine Public qui est en kiosque depuis le 12 Juin dernier. Bien sûr, il est possible de le consulter en ligne si vous avez un abonnement à une Box Internet, elle propose parfois un partenariat, ce qui permet d’avoir tous les récents numéros. En ce qui concerne cette idylle, il faut savoir que Patrick Bruel partage sa vie avec Clémence, une femme qu’il aurait rencontrée dans le sud de la France.

Il faut toutefois préciser que Patrick Bruel et Clémence ne se seraient jamais affichés en public, leur union est donc discrète .

. Il faut savoir que le confinement a été complexe pour le chanteur puisqu’il était isolé, mais il a tenté de combler les attentes de ses fans.

Vous pouviez recevoir assez souvent des vidéos et des photos ainsi que des Lives, Patrick Bruel partageait ainsi un peu plus son quotidien avec ses admirateurs.

Selon le magazine, Patrick Bruel aurait demandé en mariage sa chérie alors qu’ils étaient dans un restaurant idéalement situé dans les hauts du Luberon. Si toutefois cette rumeur se confirme, les fans seront sans doute heureux et ils partageront leur bonheur sur les réseaux sociaux.

Patrick Bruel a déjà deux fils

Le chanteur a déjà eu une compagne puisqu’il est l’heureux papa de deux garçons qui vivent notamment aux côtés de leur maman. Oscar et Léon sont donc le fruit de leur amour et il a eu une relation amoureuse avec Amanda Sthers. Il faudra désormais attendre la révélation de Patrick Bruel pour savoir si cela est réel ou une simple rumeur. Dans tous les cas, il n’y a pas d’âge pour être heureux et pour refaire sa vie. Bien sûr, si le chanteur souhaite se remarier et si cette information est validée, nous lui souhaitons le meilleur pour cette future union.

Les mariages pendant le coronavirus ont été malmenés puisque les cérémonies ont été annulées les unes à la suite des autres. Les amoureux ont été contraints de repousser la date du mariage ou encore de l’annuler pour une date ultérieure qui sera définie plus tard. Le mariage demande souvent une vraie organisation qui est longue et périlleuse.