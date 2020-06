Patrick Balkany se déhanche sur le dancefloor à Levallois, la vidéo qui ne passe pas

L’affaire de Patrick Balkany avait fait les Unes des médias spécialisés puisque l’homme était soupçonné pour une fraude fiscale. Il a notamment été condamné à quatre années de prison, mais il y a quelques semaines, un peu avant le confinement, il a pu retrouver la liberté à cause de son état de santé. Sa femme avait d’ailleurs interpellé puisque son mari était au plus mal et en Février dernier, il renouait avec la liberté. Les photos avaient toutefois montré que Patrick Balkany était assez fatigué, marqué et amincit.

Patrick Balkany enflamme la toile en dansant

Certains internautes n’ont finalement pas compris pourquoi il dansait pendant la fête de la musique alors qu’il avait été relâché pour des raisons de santé. La vidéo ne passe pas et elle a même entraîné une vive polémique sur le Web. Des Français crient donc au scandale, car ils estiment que si Patrick Balkany peut danser, il pourrait finalement retourner dans sa cellule. Les images montrent l’ancien homme politique à Levallois-Perret et il se déhanche sur le titre du rappeur Bosh. Vous avez notamment pour découvrir ce dernier dans la série Validé qui a été proposée par Canal il y a quelques semaines.

Patrick Balkany est vêtu d’un pantalon marron et un haut rose, il fait donc la fête pour cette journée si particulière .

. Cette année, la fête de la musique a été largement critiquée que ce soit à cause de la présence de Patrick Balkany ou des rassemblements.

Jean-Pierre Pernaut a d’ailleurs vivement critiqué ces attroupements en les comparant à des troupeaux de moutons pendant son JT de 13 heures.

En ce qui concerne Patrick Balkany, certains estiment que la scène est surréaliste alors qu’il semble apprécier le titre Djomb du rappeur qui a été vu aux côtés de Hatik et Sams dans la fameuse série.

"La cour, qui s’appuie sur une alarmante expertise médicale, a constaté que la dégradation de l’état de santé de Patrick Balkany est « difficilement compatible avec la détention »." (Le Monde, 12 février 2020) https://t.co/1tMP2i65wt — Darren Fog 🤯 (@darrenfog) June 21, 2020

Patrick Balkany est désormais pointé du doigt

Les internautes ont finalement repris l’excuse de nombreux enfants ont tendance à utiliser lorsqu’ils ne veulent pas se rendre à l’école. Ils font semblant d’être malades pour rester à la maison, mais dès que les parents ont le dos tourner, ils peuvent danser et s’amuser. Il est toutefois judicieux de prendre toutes les vidéos et les informations avec des pincettes, car Patrick Balkany danse, mais cela ne veut pas pour autant dire qu’il n’est pas malade. En effet, certaines personnes peuvent clairement s’amuser même si elles sont impactées par la maladie, cela permet notamment d’oublier les tracas du quotidien et de penser à autre chose l’espace de quelques minutes.

Dans tous les cas, les médias comme BFMTV ont largement repris la vidéo et les commentaires sont peu élogieux. Pour certains Français, Patrick Balkany est capable de danser, il devrait alors retourner en prison. Il faudra désormais attendre pour savoir si cette situation est susceptible de prendre une ampleur plus conséquente. L’affaire de Patrick Balkany avait fait couler beaucoup d’encre lorsqu’elle avait été dévoilée. Elle concerne le mari et l’épouse puisqu’ils étaient impliqués tous les deux apparemment. Il ne faut pas oublier que la justice s’est penchée sur le couple en 2013 alors que les soupçons étaient envisagés.

A l’époque, Patrick Balkany était pointé du doigt à cause d’une éventuelle fraude fiscale. Il avait eu tendance à ne pas déclarer certaines propriétés au fisc. En ce qui concerne la fameuse vidéo, vous n’aurez aucune difficulté pour la trouver puisqu’elle a clairement inondé Internet.