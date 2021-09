Omar Sy honoré : Son épouse Hélène est très heureuse de la grande récompense décrochée par l’acteur !

La popularité d’Omar Sy s’est décuplée après le succès international de la star du film ‘’Lupin’’ de Netflix. Aujourd’hui, l’acteur figure dans le Top 100 des personnalités les plus influentes sur le plan mondial de l’année 2021. Très heureuse pour son mari, Hélène Sy n’a pas pu cacher sa joie. Apprenez-en plus dans la suite.

Un parcours qui mérite d’être félicité

« S’il y a une chose à retenir, c’est sa gentillesse qui vous imprègne et imprègne l’espace quand vous êtes avec lui », a déclaré Bradley Cooper à propos d’Omar Sy. https://t.co/mBOb5KEGqd — RTL France (@RTLFrance) September 15, 2021

On se souvient encore de l’époque du SAV. Aujourd’hui, Omar Sy figure au sein des 100 personnalités les plus influentes en 2021 sur le plan mondial. Le nom de l’acteur figure parmi ceux de plusieurs autres à l’instar de la réalisatrice chinoise Chloé Zhao, Lil Nas X et bien d’autres.

Dans ce classement, Omar Sy est le seul français à y figurer. Il s’agit d’une preuve de réussite et de représentativité pour l’homme originaire de Trappes (78). Ce dernier n’a d’ailleurs pas hésité à exprimer sa reconnaissance sur Twitter. « Très honoré de faire partie de ce groupe. Merci à mon gars, Bradley Cooper », a-t-il laissé lire. Bradley Cooper est en effet celui qui a eu l’honneur d’écrire un texte qui relate la belle montée du comédien expatrié à Los Angeles.

Bradley Cooper décrit Omar comme étant une personne qui dégage une certaine énergie qu’il a ressentie dès leur première rencontre. L’homme n’avait pas manqué de souligner également le rire du comédien qu’il trouve ‘’irrésistible’’ et ‘’contagieux’’. Bradley ajoutait que c’est le seul superpouvoir parmi tous ceux d’Omar que ce dernier conserve sur le plan humain qu’acteur. Dans les textes de l’acteur américain, on se rend compte qu’il a bien cerné le personnage d’Omar Sy. La gentillesse de ce dernier traverse les murs quand on partage sa compagnie, décrit-il.

L’épouse d’Omar Sy, également très fière !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Helene Sy (@mynameishelenesy)

Bradley Cooper n’a pas été le seul à brandir sa fierté face à la nouvelle. La femme de l’acteur, Hélène Sy n’a pas manqué l’occasion de s’exprimer fièrement sur Instagram. On pouvait lire dans ses propos une très grande admiration envers son mari.

« Je suis tellement fière de toi. Et je mesure le travail derrière. Je connais ses hauts et ses bas, les sacrifices. Je sais que, quoi qu’il arrive, un cœur pur et un bon état d’esprit gagnent toujours ». C’est ce qu’a laissé la mère de famille sur son compte, accompagné d’une photo de son homme caché de ‘’Time 100’’.

À propos d’Omar Sy

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Omar Sy (@omarsyofficial)

D’un père sénégalais et d’une mère mauritanienne, Omar Sy est né en 1978 à Trappes. Il faudra compter sur Jamel Debbouze, habitant le même quartier à l’époque pour voir Omar faire ses débuts à Radio Nova. Par la suite, Jamel l’entraîne à Canal où il forme un duo drôle avec Fred Testot dans la célèbre émission ‘’Service après-vente’’.

Les débuts du comédien dans le cinéma sont marqués par des rôles secondaires dans de nombreuses comédies à l’instar de ‘’La Tour Montparnasse infernale’’ en 2001 ou ‘’Le Raid’’ en 2002. En 2006, Omar parvient à obtenir un rôle plus consistant dans ‘’Nos jours heureux’’. Ici, on le voit camper un moniteur de colonie de vacances.

L’homme enchaînera plusieurs apparitions dans le monde du cinéma. Sa carrière sera relancée dans ‘’Lupin’’ sorti en 2021 et diffusé sur Netflix. Un peu avant, Omar avait essuyé quelques échecs commerciaux.