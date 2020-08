Norbert Tarayre est redevenu papa récemment. Mais quel est le prénom du bébé ?

Norbert Tarayre vient de devenir papa il y a près de deux mois. En effet, le 7 juin le célèbre cuisinier a été commis d’office pour annoncer la naissance d’un petit bout de chou. Mais ce n’est pas la première fois. Le médiatique cuisinier est déjà papa de trois demoiselles qu’il a eu avec sa femme Amandine. Mais hélas au bout de 14 ans, le couple s’est séparé dans la plus grande discrétion. En effet, si Norbert est connu comme le loup blanc en France, il a toujours veillé à ce que sa famille soit préservée. Il veut qu’elle reste loin des médias. C’était donc une double surprise que d’apprendre qu’il était papa pour la quatrième fois. Le jeune papa est bien entendu totalement gaga de son petit bonhomme. Mais motus et bouche cousue sur le prénom du petit ange. Le chef n’a pas souhaité le communiquer. Petite frustration pour les fans qui se sont demandés comment pouvait s’appeler le nouveau membre de la famille du sémillant cuisinier.

Le petit loup a déjà trois grandes sœurs

Ce n’est pas le premier enfant de Norbert. En effet, l’animateur de l’émission Norbert Commis d’office était déjà papa trois fois avant la venue du petit garçon. En effet, Norbert et sa première compagne étaient déjà les heureux parents de Gayane, Laly et Aliya. On peut ainsi se dire que l’heureux papa aime les prénoms en « a » comportant des « y ». En même temps, le nom de famille du papa en comporte aussi. Alors doit-on y voir une harmonisation avec le nom de famille du papa? C’est fort possible mais l’heureux chef n’a pas fait de commentaires sur la question. A supposer qu’elle lui ait été posée.

Des grandes sœurs pour chouchouter le petit dernier

Les jeunes demoiselles ont respectivement 13, 12 et 7 ans. Autant dire que le petit bonhomme risque d’être chouchouté par les trois filles. Un poupon grandeur nature, cela ne se refuse pas. C’est donc une très jolie famille recomposée que le bambin vient compléter. En effet, ce petit bonhomme est le fruit des amours de Norbert et de Abi, sa nouvelle compagne. Norbert a été très discret sur sa rupture. Et il en est de même sur sa nouvelle compagne. Ainsi la grossesse de cette dernière n’a été dévoilée que très tardivement. Le confinement a sans doute joué, mais il est vrai que le cuisinier et sa compagne ont préféré vivre intensément cette période de leur nouvelle vie familiale. Et ils l’ont fait en toute intimité. De plus, leur entourage a joué le jeu. Personne n’a dévoilé le joli secret du cuisinier le plus médiatique de l’hexagone. Mais les adorables secrets sont faits pour être dévoilés. Et c’est la maman qui l’a fait.

La maman révèle le nom du bout de chou sur Instagram

Bien sûr que les admirateurs du célèbre cuisinier étaient curieux. Bien sûr qu’ils avaient envie de connaitre le nom du petit prince qui est venu compléter la famille du top chef. Finalement au bout de deux mois de cachotteries, la maman a lâché le morceau. C’est en publiant une photo du bébé qu’elle l’a dévoilé. En effet, elle a posté une photo du petit sur les réseaux sociaux. Il porte un body sur lequel est brodé en anglais « mon papa est mon super héros ». La maman a rajouté « le héros d’Elydja, son papa » . Ainsi le petit prince répond au doux prénom de Elydja. Un prénom en accord avec les prénoms de ses trois sœurs. Avec un « a » et un « y » comme dans les prénoms de ses sœurs et dans le nom de famille de son célèbre papa et qui est aussi le sien dorénavant.