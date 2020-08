Nicki Minaj : la chanteuse enceinte dévoile des photos de sa grossesse ! Le père de l’enfant a des ennuis avec la justice !

C’est une nouvelle que personne n’avait vraiment vu venir. Et pour cause, Nicki Minaj, rappeuse excentrique, est enceinte. Une grossesse fièrement annoncée sur les réseaux sociaux par la chanteuse de 37 ans, qui se réjouit forcément de cette naissance à venir.

Une série de clichés

Et le moins, que l’on puisse dire, c’est que Nicki Minaj ne fait pas dans la simplicité. La figure du rap américain a annoncé l’heureux événement par une série de photos posté sur son compte Instagram. Sur ces clichés, on peut voir Nicki Minaj dans plusieurs postures différentes. Debout, agenouillée ou assise sur un canapé, la future maman a multiplié les positions… et les tenues. En ce qui concerne les « vêtements », Nicki Minaj s’est contenté d’un bikini sur trois des quatre photos partagées. Loin d’être simple, le premier ensemble est orné de fleurs, de tétines et de chaînes. Pour le deuxième, la simplicité n’est là encore, pas de mise, toujours en ce qui semble être un bikini, Nicki Minaj a cette fois-ci opté pour les frous-frous, des épaulettes, des bases enfin (et pas des moindres) une jarretière. Sur la dernière photo, c’est en robe blanche, laissant apparaître son ventre arrondi, qu’elle prend la pose. Enfin, sur trois des photos, Nicki Minaj s’est transformée, capillairement parlant, optant pour une perruque jaune, puis une bleue turquoise, et enfin une blanche aux longs cheveux, le tout, perchée des de très (très) hauts talons !

Une grossesse déjà bien avancée

Des photos avec pour simple légende : « Amour. Mariage. Landau. Je déborde d’excitation et de reconnaissance. Merci à tous pour vos vœux de bonheur », ou encore « En cloque ». Si Nicki Minaj a rendu l’annonce de sa grossesse officielle ce dimanche, elle a pourtant tardé à le faire. En effet, on peut voir au ventre très (très) arrondi de la rappeuse que sa grossesse est déjà bien avancée. Pour l’instant, Nicki Minaj n’a pas communiqué le sexe du bébé, ni même la date du terme. Une chose est sûre en tout cas, c’est qu’elle ne manquera pas de partager avec fans cet heureux événement, qui en 20 heures à peine, a conquis plus de 7 millions de personnes en moyenne (allant jusqu’à plus de 9 700 000, pour la première image).

Une pause annoncée

Nicki Minaj, mariée à Kenneth Petty, un responsable de l’industrie musicale américaine, depuis 2019, avait annoncé l’année dernière, vouloir se retirer du monde musicale. « J’adore la musique et interagir avec mes fans. Je ne me vois pas disparaître complètement… « , avait confié Nicki Minaj magazine Billboard avant de reprendre « Mais je veux m’ouvrir à d’autres opportunités et possibilités que me donne la vie. Je pense que c’est importante de devenir une femme hors de cette industrie et je veux être certaine d’être une bonne personne avant tout. » Mettant ainsi fin temporairement à sa carrière pour fonder une famille, la rivale de Cardi B a donc réalisé son souhait pour son plus grand bonheur.

Le père de l’enfant au passé trouble.

Celle qui a dû faire face à un avortement lorsqu’elle était adolescente, espère bien aller de l’avant avec sa nouvelle famille. Son mari, Kenneth Petty a lui aussi un passé difficile, mais pour d’autres raisons. Surnommé « Zoo », le responsable de l’industrie musicale américaine connaît plutôt bien la prison. Le futur papa y serait allé à deux reprises, une fois pour tentative de viol sur mineur à New York, et une semaine pour homicide involontaire en 2002, fait pour lequel il a purgé 7 ans de prison. Espérons donc que l’arrivée du nouveau-né calmera le futur papa de 42 ans.