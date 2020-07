Nick Cordero : ses poumons ont des trous à cause du COVID19 ! La réalité du coronavirus…

Depuis qu'il s'est propagé dans le monde, le coronavirus a fait de nombreux dégâts sur son passage, et pas uniquement chez les anonymes, puisque de nombreuses célébrités ont également été atteintes, à l'image de Nick Cordero, toujours entre la vie et la mort.

C’est une histoire qui a fait le tour du monde entier depuis quelques semaines. Nick Cordero, un acteur canadien et célèbre chanteur de Broadway, se bat pour sa vie depuis fin mars.

En effet, après avoir été contaminé par le coronavirus, l’artiste a rencontré un nombre incroyable de complications. Non seulement il a dû être amputé d’une jambe, mais depuis cela, il a développé une infection des poumons, due à un champignon inconnu, et qui a commencé à se propager dans son sang. L’homme.se bat aujourd’hui pour sa vie, et sa femme ne manque pas de donner régulièrement de ses nouvelles sur les réseaux sociaux.

Nick Cordero a des trous dans ses poumons

L’épouse de Nick Cordero, Amanda Kloots, a dévoilé plus d’informations sur la façon dont les poumons de son époux se sont détériorés depuis qu’il a contracté le coronavirus. Dans une longue story sur Instagram, l’experte en fitness a déclaré jeudi que, si les examens de Nick Cordero montrent qu’il n’a pas de saignement interne, ses poumons sont pourtant gravement endommagés et ressemblent presque aujourd’hui à ceux d’un fumeur de 50 ans.

« Ils sont si endommagés », a-t-elle écrit. « Il y a des trous dans ses poumons, à un endroit où, évidemment, vous ne voulez pas qu’il y ait de trous. Ils ont découvert cela parce que son taux d’oxygène a baissé, et ils ont décidé d’examiner profondément ses poumons avant d’en arriver à ce constat. Ils les ont à nouveau nettoyés au passage, et ils n’étaient pas aussi atteints que quelques jours auparavant, mais ils ont tout de même dû nettoyer à nouveau. »

Amanda Kloots a ajouté que les médecins allaient faire une analyse des poumons de Nick Cordero avec une « encre » spéciale, dans le but d’obtenir une meilleure image de ce qui s’y passe exactement. De même, ils veulent en découvrir plus sur le champignon qui les détruit, afin de pouvoir mettre en place le bon traitement pour attaquer spécifiquement ce dernier.

« Le médecin à qui j’ai parlé est absolument merveilleux. », a poursuivi la femme de Nick Cordero. « Il m’a dit que si Nick avait la soixantaine, nous aurions une conversation différente, mais il a 41 ans et il se bat. Il se bat très dur. Il m’a dit que si c’était son frère là-dedans, il ne renoncerait pas à tout espoir. Je ne renonce donc pas. Je ne renonce pas à l’espoir. »

La femme de Nick Cordero ne sait pas si son mari va survivre

Un peu plus tard dans cette story, Amanda Kloots a parlé de son état mental et émotionnel, affirmant que la situation était vraiment très difficile pour elle et ses enfants.

Elle reconnaît avoir beaucoup de mal à garder le moral, et peut vivre certains moments d’angoisse et de terreur assez intenses .

. La jeune femme.se demande si son mari va pouvoir survivre et récupérer de toutes les complications que son corps a dû subir suite au coronavirus.

Rappelons tout de même que le comédien est en soins intensifs depuis fin mars, après avoir été admis parce qu’il avait du mal à respirer. Les choses se sont considérablement dégradées par la suite, au point que Nick Cordero sombre rapidement dans le coma.