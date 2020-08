Neymar : il adore le nouveau mec de sa mère, plus jeune que lui !

La vie des célébrités, qu’elles soient dans le monde du spectacle ou du sport, peut parfois réserver bien des surprises, et ce n’est pas le footballeur Neymar qui va dire le contraire.

Alors que les parents du jeune homme ont divorcé il y a 4 ans, de nombreux médias avaient à l’époque raconté à quel point le sportif supportait mal cette situation. Pourtant, quelques années plus tard, il semble que la séparation de sa famille soit plutôt bien digérée, surtout si l’on en croit ces dernières interventions concernant son nouveau beau-père.

La mère de Neymar en couple avec un jeune homme plus jeune que son fils

Il n’y a pas d’âge pour tomber amoureux, c’est en tout cas ce que dit l’adage, appliqué par de nombreuses stars qui se moquent bien de leur différence d’âge. Aujourd’hui, c’est le footballeur Neymar qui se retrouve en première ligne, non pas parce qu’il est lui-même concerné, mais plutôt parce que sa mère, divorcée de son père depuis quelques années, a retrouvé l’amour dans les bras d’un homme plus jeune que lui, Tiago Ramos. Une histoire atypique comme il en existe des milliers, mais qui aurait pu créer un conflit entre Neymar et sa chère maman.

Pourtant, bien loin de mal vivre cet amour, le joueur de foot brésilien semble même plutôt conquis par la nouvelle relation de sa mère. Très ouvert d’esprit, le sportif soutient pleinement cette histoire, en tout cas, c’est l’impression que cela donne lorsqu’on lit le commentaire qu’il a laissé sous la photo Instagram de sa mère : « Sois heureuse maman, je t’aime ».



Alors qu’il a toujours été très proche de sa famille, Neymar ne s’était encore jamais prononcé sur les amants de sa mère. Une sortie remarquée donc, qui laisse à penser que cette romance est très sérieuse pour les deux concernés. Pourvu que ça dure !

Le nouveau mec de la mère de Neymar est un fan du footballeur

Si Neymar semble avoir donné sa bénédiction à la nouvelle relation de sa mère, ce n’est pas le cas de tout le monde, y compris des admirateurs du sportif. Au centre des questionnements, il n’est nullement sujet de la différence d’âge entre les tourtereaux, mais bien du passif de « fans » du jeune concerné.

Tiago Ramos est un fan depuis toujours du footballeur brésilien, au point d’avoir écrit un message en 2017, relayé depuis par de nombreux magazines, où il disait vouloir un jour devenir « le frère » de ce dernier.

Depuis le début de sa relation avec la mère de Neymar, il n’a d’ailleurs pas hésité à s’afficher sur Instagram aux côtés de ce dernier, le surnommant affectueusement « la légende ».

Loin de trouver cette admiration adorable, les fans du footballeur s’inquiètent plutôt des véritables intentions du jeune mannequin. Est-il réellement amoureux de la mère du sportif ? Où se sert-il de cette dernière pour être plus proche du prodige brésilien ? Si la question semble légitime, on peut tout de même supposer que Neymar a certainement éclairci ce point, avant d’approuver cette histoire d’amour.